Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, yaklaşık 5 aydır yürüttükleri diplomatik kampanyayla Gazze'deki askerlere hareket özgürlüğü sağladıklarını ve bu dönemde hedeflerini gerçekleştirmeden savaşı durdurmaları için yoğun bir uluslararası baskıya karşı direndiklerini ifade etti.

Son dönemde "İsrail'in varlığını tehlikeye atacak" bağımsız bir Filistin devletinin tek taraflı kurulması biçiminde yeni bir girişimle karşı karşıya olduklarını kaydeden Netanyahu, Filistin devletinin uluslararası alanda tek taraflı tanınmasına karşı hükümetin oy birliğiyle kabul ettiği kararı Meclise sunacaklarını söyledi.

Netanyahu, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki kontrolünü sürdüreceğini ve kalıcı bir çözüm olsun veya olmasın "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı da içine alan Ürdün Nehri'nin batısındaki topraklarda İsrail'in güvenlik ve kontrolü elinde tutmaya devam edeceğini" belirtti.

Uluslararası toplumun Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınması dayatmasına karşı tüm "Siyonist partilere" bu yasa teklifi lehine oy verme çağrısında bulunan Netanyahu, bunun dünyaya Filistin devletinin kurulması girişimine karşı İsrail'de görüş birliği olduğunu göstereceğini kaydetti.

Netanyahu, on yıllardır Filistin devletinin kurulmasını kendisinin engellediğini söyledi.

Kalıcı çözüme ilişkin hükümet içinde farklı görüşler bulunmasına rağmen söz konusu beyan niteliğindeki kararın tüm hükümet üyelerinin oybirliğiyle alındığını kaydeden Netanyahu, "İsrail'in böylesine hayati bir konuda uluslararası diktaya teslim olmaması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti, 18 Şubat Pazar günkü haftalık kabine toplantısında, Filistin devletinin uluslararası toplumca tek taraflı tanınmasına karşı karar almıştı.

Karar metninde, "İsrail'in, Filistinlilerle kalıcı bir çözümün uluslararası diktalarla yapılmasına kesinlikle itiraz ettiği, çözüme ulaşılacaksa bunun ancak taraflar arasında ön koşulsuz direkt müzakerelerle olması gerektiği" ifade edilmişti.

Ayrıca İsrail'in Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına karşı çıkmaya devam edeceği, Filistin devletinin tanınmasının 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıların "muazzam ve eşi görülmemiş bir ödüllendirmesi" olacağı ve bunun gelecekteki "herhangi bir barış anlaşmasının önünü kapatacağı" aktarılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hafta sonu Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmasında, Filistin devletinin kurulmasına her zamandakinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu, İsrail'in Filistin'le barışı tesis etmek için çok büyük fırsata sahip olduğunu söylemişti.