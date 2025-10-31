ANKARA (AA) - ABD'nin New York eyaletinde 4 Kasım'da yapılacak belediye başkanı seçimlerinde, kamuoyu yoklamalarında ilk sırada yer alan ve seçilmesi halinde eyaletin ilk Müslüman belediye başkanı olacak Zohran Mamdani, Filistin'e verdiği destek ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerine yönelik sert eleştirileriyle öne çıkıyor.

New York belediye başkanlığı ön seçimini Müslüman aday Mamdani resmen kazandı

New York'ta seçmenler, 25 Ekim'de başlayan erken oy kullanma sürecinin ardından 4 Kasım'da sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Erken oy kullanma işleminin başlamasıyla ilk dört günde 300 bini aşkın seçmenin sandığa gitmesi, yarışın yüksek katılımla sonuçlanacağına işaret ediyor.

Seçimlerde, ön seçimi birinci sırada tamamlayarak Demokratların adayı olan Zohran Mamdani, en çok ikinci oyu alan bağımsız aday eski New York Valisi Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa yarışıyor.

Seçim sürecinde, İsrail ile ilişkiler, güvenlik, konut maliyetleri, suçla mücadele, uyuşturucu ve eğitim sorunu gibi konulardaki tartışmalar öne çıkıyor.

Anketler, Mamdani'nin seçimleri kazanacağına işaret ediyor

Belediye başkanı seçiminin en güçlü adayı Mamdani, Filistin'e destek vermesi ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesi ile tanınıyor.

Quinnipiac Üniversitesinin 23-27 Ekim tarihlerinde yaptığı ankete göre, seçmenlerin yüzde 43'ü Mamdani'yi, yüzde 33'ü Cuomo'yu, yüzde 14'ü ise Sliwa'yı destekliyor.

Benzer şekilde, Suffolk Üniversitesi tarafından 23-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen ankette de seçmenlerin yüzde 44'ünün Mamdani'yi, yüzde 34'ünün Cuomo'yu ve yüzde 11'nin Sliwa'yı desteklediği görülüyor.

Ayrıca Emily Ratajkowski, Bowen Yang ve Cynthia Nixon gibi pek çok ABD'li oyuncu ve model Demokrat Partinin New York Belediye Başkanı adayı Zohran Mamdani'ye destek veriyor.

Özellikle ünlü Yahudi aktör Mandy Patinkin ve eşi oyuncu Kathryn Grody'nin, 29 Ekim'de Mamdani ile çekip paylaştıkları destek videosu sosyal medyada dikkati çekti.

Daha önce bir istihbarat dizisinde canlandırdığı CIA şefi karakteriyle tanınan Patinkin, video kaydındaki konuşmasında, 'Bu seçimi kazanacağız çünkü şehrimizi yönetecek bu olağanüstü insana sahibiz.' ifadesini kullandı.

Zohran Mamdani kim?

Uganda'nın Kampala kentinde 1991'de, Hint kökenli Müslüman bir ailede doğan Mamdani, ailesiyle 7 yaşında ABD'ye taşındı.

Bronx Bilim Lisesinden mezun olan Mamdani, Maine'deki Bowdoin Koleji'ndeki Afrika Çalışmaları bölümünden 2014'de mezun oldu.

Filistin'e verdiği destek ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesiyle tanınan Mamdani, mezun olduğu üniversitede 'Students for Justice in Palestine' adlı bir öğrenci platforumu kurdu.

Mamdani, 2023'te Beyaz Saray önünde düzenlenen ateşkes çağrısına destek amacıyla gerçekleştirilen açlık grevine katıldı ve 'Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi' olarak bilinen 'Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS)' hareketini destekledi.

New York Temsilciler Meclisi Üyesi olarak görev yapan Mamdani, New York'ta 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanı ön seçimlerinde birinci olarak 4 Kasım'da yapılacak seçimlerde aday olmaya hak kazandı.

34 yaşındaki genç aday, rakiplerine karşı yarışı kazanırsa New York tarihindeki ilk Müslüman belediye başkanı olacak.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York'a gelmesi durumunda tutuklanmasını istediğini belirten Mamdani, Gazze'deki ateşkesin, işgal, kuşatma ve ırkçılık gibi koşulları da kapsaması gerektiğini savunuyor.

Kampanyalarında ise New York'ta yaşamın 'çok pahalı ve çok zor olduğunu' vurgulayan Mamdani, barınma ve yaşam maliyetini azaltmaya yönelik çözümlere odaklanıyor.

Andrew Cuomo kim?

New York'un Queens kentinde 1957'de doğan Cuomo, Fordham Üniversitesi ve Albany Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü.

Cuomo, kariyerine Manhattan'da savcı yardımcısı olarak başladı.

New York'ta 2007'den 2010'a kadar başsavcılık yapan Cuomo, daha sonra on yıl boyunca New York eyaletinin 56. Valisi olarak görev yaptı.

Ancak, bir kadının valilik konutunda kendisine uygunsuz şekilde dokunduğu iddiası üzerine 2021'de Cuomo hakkında cinsel taciz suçlamasıyla cezai dava açıldı.

Cuomo, iddiaları reddederken partisinden gelen baskılar üzerine görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

New York Başsavcılığı, Cuomo hakkında ayrıca, hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve eyalette Kovid-19 salgını verilerini değiştirdiği iddialarıyla soruşturma yürüttü.

Cuomo, 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanı ön seçimlerini kaybetmesinin ardından Mamdani'ye karşı bağımsız aday olarak yarışıyor.

Kampanyasında kamu güvenliği, suçla mücadele ve metro güvenliğinin artırılmasına ağırlık veren Cuomo, New York'u yeni polis memuruyla daha güvenli bir hale getirmeyi hedefliyor.

Cuomo, belediye başkanlığının 'ilk kez işe girecek birinin yapabileceği bir iş olmadığı' değerlendirmesinde bulunarak Müslüman rakibi Mamdani'nin 'deneyimsiz' olduğunu öne sürüyor.

Gazze'deki ateşkes anlaşmasını desteklediğini belirten Cuomo ayrıca rakibi Mamdani'yi 'Hamas'ı kınamayı reddetmekle' suçluyor.

İsrail yanlısı tutumu eleştirilere konu olan Cuomo, UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emrine karşı savunan hukuk ekibine de katılmıştı.

Curtis Sliwa kimdir?

New York'da 1954'te dünyaya gelen Sliwa, radyo programcısı ve New York merkezli kar amacı gütmeyen bir suç önleme örgütü olan Guardian Angels'ın kurucusu.

Daha önce 2021'deki New York Belediye Başkanı seçimlerine katılan ve Demokrat rakibi Eric Adams karşısında seçimi kaybeden Cumhuriyetçi aday Sliwa, anketlerde Mamdani ve Cuomo'nun gerisinde yer alıyor.

Sliwa'nın seçim kampanyasının odağında ise kamu güvenliği, suçla mücadele, daha fazla polis memuru istihdam edilmesi, evsizlik sorunu, ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yaşam maliyetlerine yönelik çözümler yer alıyor.

Uzun süredir İsrail'e destek veren açıklamalarda bulunan Sliwa, her yıl düzenlenen 'Israel Day Parade' isimli İsrail'e destek etkinliğine katılmasıyla biliniyor.



Muhabir: Elif Gültekin Karahacıoğlu