Haber: Mert Osman Erman

Büyükelçi Sylvain Itte, hızla kötüleşen ikili ilişkiler nedeniyle gitmesi emredilmişti.

Ancak darbe liderlerinin süresi dolmasının ardından saatler sonra, cumhurbaşkanı Itte'nin yerinde durması için "alkışlıyorum" dedi.

Jünta, Nijer'in seçilmiş başkanını geçen ay devirdi.

Paris'teki elçilerin yanı sıra uzaktan dinleyen diğer büyükelçilere yönelik büyük bir dış politika konuşmasında Macron, "Fransa ve diplomatları son aylarda bazı ülkelerde özellikle zor durumlarla karşı karşıya kaldılar, Sudan'dan, Fransa'nın örnek bir tutum sergilediği ülkeye, şu anda Nijer'e kadar" dedi.

"Meslektaşınızı ve görev yerlerinde dinleyen meslektaşlarınızı alkışlıyorum."

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da yapılan bir darbeyle görevden alındı ve bu darbe Fransa ve Nijer'in birçok komşusu tarafından kınandı, Batı Afrika bölgesel bloğu Ecowas da dahil.

Büyükelçi Itte, darbenin ardından Nijer'in yeni liderleriyle görüşmeyi reddetmişti, jünta cuma günü açıkladı ve Fransız büyükelçisinin 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini duyurdu. Darbeyi destekleyen binlerce Nijerli, pazar günü başkent Niamey'deki Fransız askeri üssünün yakınında gösteri yaptı.

Bazıları, Fransız askerlerinin ayrılmasını talep eden dövizler taşırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yerel Müslüman imamların üssün dışında dua liderliği yaptığını gösteriyor.

Pazartesi günkü konuşmasında Macron, Fransa'nın Nijer'deki askeri varlığını savundu ve Paris müdahalesi olmadan ülkenin "mevcut sınırlarıyla artık var olmayacağını" belirtti.

Aynı kaderi paylaşacaklardı, Mali ve Burkina Faso gibi komşular da, Mr Macron, Fransa olmadan dedi.

Fransa, 2013 yılında Mali'ye asker göndererek ayrılıkçı isyancıların ve İslamcı savaşçıların ayaklanmasına karşı terörle mücadele operasyonlarını yönetmek üzere birlikler gönderdi.

Daha sonra Fransa operasyonunu Burkina Faso, Çad ve Nijer gibi Sahel bölgesindeki ülkelere genişletti.