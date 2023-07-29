Nijer’ya yaşananlar dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Bunun üzerine daha önce birçok darbeye ev sahipliği yapmış Nijer’deki olaylar hakkında ilginç iddialarda ortaya sunuluyor.

Fransa ve batılı ulusların yakın müttefiki olan Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum yönetimine yapılan darbe Nijer’de ilk değil. Ancak bu seferki darbenin arkasında Rusya ile geçtiğimiz zamanlarda krize sebep olan Wagner grubu olduğuna dair iddialar var.

WAGNER’E AİT SES KAYDI

Wagner lideri Yevgeni Prigojin, darbeyi kutladı ve bir ‘zafer’ olarak niteledi.

Wagner'e ait Telegram uygulaması kanallarında yayınlanan sesli mesajda Prigojin, Wagner'in darbeye karıştığını iddia etmemekle birlikte darbeyi, "Batılı sömürgecilerden çok gecikmiş bir kurtuluş anı" olarak nitelendirdi.

Prigojin açıklamasının devamında "Nijer'de yaşananlar Nijer halkının sömürgecilerle mücadelesinden başka bir şey değildir. Kendi yaşam kurallarını onlara ve koşullarına dayatmaya ve onları Afrika'nın yüzlerce yıl önceki durumunda tutmaya çalışan sömürgecilerle.Bugün bağımsızlıklarını fiilen kazanıyorlar. Gerisi şüphesiz Nijer vatandaşlarına ve yönetimin ne kadar etkili olacağına bağlı, ancak asıl önemli olan şu: sömürgecilerden kurtuldular" ifadelerini kullandı.

Prigojin sesli mesajında Wagner'in "Afrika ülkelerinin istikrara kavuşması ve kalkınmasına yardımcı olduğunu savunarak "Binlerce Wagner savaşçısı düzen getirme, teröristleri yok etme ve bu devletlerin yerel halklarına zarar vermelerine izin vermeme yeteneğine sahiptir" ifadelerine de yer verdi.

HABER:DUHA SENA OSKAY