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Nijerya'da 25-26 Şubat'taki seçimleri kazanarak devlet başkanlığı koltuğuna oturan Tinubu, 29 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlamıştı.

Ülkedeki güçlü siyasetçilerden eski Rivers Eyaleti Valisi Nyesom Wike Federal Başkent Bölgesi (FCT) Bakanı, Nijerya 'nın eski Berlin Büyükelçisi Yusuf Maitama Tuggar da Dışişleri Bakanı olarak atandı.

Tinubu'nun kabinesinde tanınmış siyasetçilerin yanı sıra çok sayıda yeni siyasetçinin de yer alması dikkati çekti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tinubu'nun Devlet Başkanlığı görevini yürüteceği yeni kabine, 8'i kadın 46 üyeden oluşuyor.

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