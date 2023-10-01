Haber: Elif Hayvalı

Çizgi kahraman en yakın arkadaşları Mete ve Tospik’le beraber hafızalara kazınan şarkıları ve eşsiz sahne gösterileri eşliğinde sahneleyecekleri yeni müzikali “Müzik Kutusu” ile şehir şehir gezerek minik dostları ile buluşmaya geliyor. Niloya’nın neşe dolu mutluluk dünyasının kapılarını açtığı müzikal, sürprizlerle dolu ve eğlenceli bir atmosfer sunarak çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Yeni sezona yepyeni bir müzikal ile “Merhaba” diyen çizgi kahramanlar, duydukları gizemli bir sesin peşine düşerken, bu arayışa minik dostlarını da davet ediyor.

Eğlendirirken öğreten çizgi kahraman, şimdilerde bambaşka bir maceraya çıkmaya hazırlanıyor. Çizgi Kahraman, özel bir kadro tarafından hazırlanan eğlenceli şarkıları ve göz alıcı dekoruyla çocuklara muhteşem bir zaman dilimi vadeden yeni müzikali “Müzik Kutusu” ile şehrine geliyor.

Türkiye’nin birçok iline konuk olacak Niloya ve arkadaşları; doğru beslenme, kişisel bakım, çevre ve hayvan sevgisi konularında çocuklara eğitici ve öğretici mesajlar verirken, eğlenceli bir zaman dilimi sunuyor. Bu kapsamda çizgi kahramanlar; 7 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’da Ankara 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda yeni müzikali ile izleyicilerin karşısına çıkacak.