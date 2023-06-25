İSTANBUL- Benzersiz teknolojileri ile dikkat çeken Nissan, DC evrenindeki yerini “The Flash” ile alıyor. 16 Haziran 2023 tarihinde ülkemizde vizyona giren “The Flash” filminde zamanda yolculuk eden The Flash’a Nissan e-POWER teknolojisi eşlik ediyor.

Kendine özgün dinamiklere sahip e-POWER teknolojisi enerji akışındaki gücü ve elektrikli sürüş deneyiminin her aşamasında yarattığı farkı “The Flash” filminde bir kez daha gözler önüne serecek.

Kablosuz elektrikli şarj teknolojisine sahip e-POWER Nissan araçlar ile The Flash’ın maceraları sinemalarda.

HABER: METE YILMAZ