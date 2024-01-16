Haber: Damla Oya Erman

Gelecek olan ekran kartının 48MB L2 önbelleğe sahip olacağı doğrulandı, ki bu da önceki açıklamalarda belirtilen miktarın 12MB daha fazlası anlamına geliyor. Bu, yeni Nvidia GPU'sunun oyun performansına daha önce düşünülenden daha fazla bir artış sağlayacağı anlamına geliyor.

GeForce RTX 4070 SUPER, 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtıldı ve Ocak ayı boyunca piyasaya sürülecek. 599 dolarlık satış fiyatıyla gelecek olan RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4080 SUPER modelleriyle birlikte gelerek Nvidia'nın 40 SUPER Serisi'ni oluşturuyor.

17 Ocak'ta raflardaki yerini alacak olan RTX 4070 SUPER'ın özellikleri, önceki açıklamalara göre düzeltildi. Başlangıçta 36MB olarak belirtilen L2 önbellek miktarının 48MB olacağı doğrulandı. Bu ayrıntının düzeltilmesi, ekran kartının performansını daha da artırabilir.

48MB L2 önbellek, RTX 4070 SUPER'ın oyun performansına etki eden önemli bir faktördür. Bu, ekran kartının VRAM ve bellek veri yoluna daha hızlı erişim sağlayarak genel performansı artırabilir. Ayrıca, RTX 4070 SUPER'ın fiyatı, RTX 4070 ile arasındaki farkı daha da makul kılabilir.

Nvidia, RTX 4070 SUPER'ın 599 dolarlık satış fiyatıyla dikkat çekti. Bu fiyat, özellikle performans artışı ve düzeltilen özelliklerle birleştiğinde, potansiyel alıcıları çekebilir. Ancak, RTX 4070'nin fiyatının düşmesiyle birlikte, kullanıcıların hangi modeli tercih edecekleri merak konusu.

RTX 4070 SUPER'ın performansının oyunlara ve kullanım senaryolarına nasıl yansıyacağı, kullanıcıların 17 Ocak'tan itibaren mağazalardan bu ekran kartını edinmeye başladıklarında netleşecek. Nvidia, bu yeni GPU modeliyle PC oyuncularına daha yüksek bir performans seviyesi sunmayı hedefliyor.