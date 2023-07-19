ANTALYA - Ödemin hücre içinde olması gereken sıvının hücre dışına çıkması sonucunda cilt altı ve doku aralarında birikmesi sonucunda meydana geldiğini söyleyen Dyt. Nimet Kültekin, ödemin halk arasında daha yaygın olan nedenlerini şu şekilde sıraladı:

“Fazla kilolu olmak,

Aşırı tuz tüketimi,

Az su tüketimi,

Basit karbonhidrat dediğimiz şekerli yiyecekler ve hamurişi gibi gıdaların çok tüketilmesi,

Fiziksel aktivite az veya çok fazla yapmak,

Çay, kahve tüketiminin çok fazla olması,

Regl dönemi,

Yolculuk yapmak,

Gebelik.”

HORMONAL BOZUKLUKLARIN İŞARETİ

Ödem oluşumunun böbrek, karaciğer, kalp ve damar hastalıklarının yanında hormonal bozukluklarının da belirtisi olabileceğine dikkat çeken Dyt. Kültekin, “Sıklıkla karşılaştığımız bir problem olan ödem, genellikle birkaç gün öncesine kadar üzerinize rahat olan kıyafetlerin dar gelmesinden veya el ayak parmaklarındaki şişliklerden anlaşılır” dedi.

VÜCUTTA HERHANGİ BİR BÖLGENİN ŞİŞMESİ ÖDEM BELİRTİSİDİR

Vücudunuzda herhangi bir bölgenin şişmesinin temel ödem belirtisi olduğunu ifade eden Dyt. Nimet Kültekin, “Cildinize parmağınızla dokunduğunuz ve hafif bastırdığınız bölgede oluşan çukurun bir süre görünür kalması veya doku aralarında biriken sıvının derinin gerilmesine neden olabileceğinden cilt görünümünde gerginlik ve parlama yapması ödem belirtisidir” diye konuştu.

ÖDEMİ VÜCUTTAN ATMAK İÇİN ÖNERİLER

Dyt. Nimet Kültekin, ödemi vücutta atma önerilerini şöyle sıraladı:

“Öncelikle yeterli su tüketin (günlük minimum 8-10 bardak).

Yemeklerdeki tuzu azaltın. Turşu, salamura gibi ürünlerinden bir süre uzak durun.

Beyaz undan yapılan her türlü yiyeceği ve paketli gıdaları bir süre tüketmeyin.

Kızartmalardan uzak durun.

Çay- kahve tüketiminizi azaltın. Bunların yerine, herhangi bir sağlık probleminiz yoksa yeşil çay, kiraz sapı gibi bitki çaylarını içebilirsiniz.

Maydanoz ve salatalık başta olmak üzere çiğ sebze tüketiminizi artırın. Potasyum içerdikleri için bu besinleri daha fazla tüketmek ödemi azaltmaya yardımcı olabilir.

Ananas, kiraz, kivi, muz gibi meyvelerin ödem atıcı etkisi bulunuyor, bu meyvelerden günde 2-3 porsiyon kadar tüketmeye çalışın.

Magnezyum içeren besinler tüketmek de ödem sorunu yaşayanlar için faydalı olabilir. Bunlar badem, kaju, ıspanak, bitter çikolata ve brokoli gibi besinlerdir.

Yoğurt tüketin. Probiyotik özelliğinden dolayı yoğurt ödem atmanıza yardımcı olacaktır. Sabah kahvaltısı olarak meyvelerinizle beraber tüketebilirsiniz.

Düzenli ve vücudunuza uygun bir fiziksel aktivite yapın.

Uyku düzeninize dikkat edin. Günde 7-9 saat uyumaya ve uykularınızın düzenli olmasına özen gösterin.

Kol ya da bacaklarınızda ödem varsa uyurken altına yastık koyarak daha yükseğe kaldırabilirsiniz. Ödem olan bölgeye hafif masaj uygulamak da kan dolaşımını kolaylaştırıp ve ödemi azaltmaya yardımcı olacaktır.

Uzun süre ayakta kalıyorsanız, dinlenme süreçlerinizde uzanmak ve ayakları birkaç yastıkla yükseltmek ödemi azaltacaktır.

Olmanız gereken kilonun üzerinde fazla kiloda olmanız, damarlar üzerinde ekstra basınç oluşmasına, bu durumda kan dolaşımda yavaşlamaya ve sıvı dengesinin bozulmasına yani ödeme sebep olmaktadır. Bu nedenle fazla kilonuz varsa atmanız sık sık karşılaştığınız ödem problemini çözmeniz için yararlı olacaktır.”

HABER: MERVE ELÇİ