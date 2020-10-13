Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Son Çalışmanız “Heves” adlı şarkınızdan bize biraz bahseder misiniz?

Oğuz Saral :“Heves” benim için çok kıymetli ilk göz ağrım. Bana özel yazılan ve beni anlatan bir şarkı herkesinde kendinden mutlaka birşeyler bulabileceğini düşünüyorum. Söz ve müzik Emre Kaya’ya ait. Emre beye tekrar teşekkür ediyorum duygularıma tercüman oldu.

En büyük hayaliniz nedir hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

Oğuz Saral : En büyük hayalim Müzik çünki müzik duyguların tercümanı kalbin aynasıdır Hayalimide en güzel bir şekilde gerçekleştirdim hayalimin gerçekliğini şu an tarifsiz duygularla yaşıyorum. Hayal kurmaktan asla vazgeçmedim iyiki de hayallerimin peşinden gitmişim.Tabi bu yolda doğru insanlarla yürümek çok önemli ben doğru yolu doğru insanları buldum ve başarıya adım adım ilerleyeceğimi düşünüyorum. Çocukluğumda kendimi sürekli hayal ederdim hep bi hevesim vardı hevesim hedefim oldu hiç vazgeçmedim. Çıkardığım heves&Ağla adlı single çalışmamlada profosyenelliğe ilk adımımı atmış oldum.

Sanatçılar Albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

Oğuz Saral : Ben hepsinin olumsuz baktığını düşünmüyorum bi çok sanatçı albümlerine devam ediyorlar. Olumsuz anlamda düşünenler ise malumumuz sosyal medya gerek digital platformlar hayli trendde ve çok güçlü bir şekilde hızla ilerliyor. Şartlar değiştikçe alternatiflerde değişiyor. Belkide bu yüzden belkide mali açıdan düşündükleri için olabilr.

Oğuz Saral’ın müzik kariyeri ne zaman başladı bize biraz kendinden bahseder mi?

Oğuz Saral: Profosyenel anlamda kariyerime ilk adımımı attım zaten. “Heves” Beni çok güzel yerlere taşıcak hayatımın ve kariyerimin dönüm noktası olacağını düşünüyorum.

İdolüm dediğiniz isimler var mı?

Oğuz Saral : İdolüm Tarkan duruşuna zekasına sanatına kişiliğine eserlerine hayranım. Onun gibi Işık saçmak istiyorum müzik hayatımda ve çok başarılı olmak istiyorum

Pandemi dönemi müzik sektörünü nasıl etkiledi?

Oğuz Saral: Tabiki olumsuz etkiledi zorlu bir süreçten geçiyoruz . Her sektör gibi müzik sektörüde büyük bi yara aldı sanatçılar sahnelere dinleyiciler konserlere hasret kaldı. Umarım en kısa zamanda bu zorlu süreci el birliğiyle atlatıp normal hayata dönmeyi başarırız

Hayatınız da değiştirmek istediğiniz neler var?

Oğuz Saral : Hayatımda değiştirmek istediğim çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum şimdilik. Zaten değişmesi gerekenler yeri ve zamanı geldikçe kendiliğinden bu görevi yapıyor fark etmeden zaten insan kendini bir anda bu değişimin içinde buluyor

Youtuber’lerin Müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz ? Ve Youtuberlerden beğendiniz isimler var mı ?

Oğuz Saral : Müziğin statüsü konumunun olduğunu düşünmüyorum Sonuçta Müzik evrenseldir. Youtuberlarda çok güzel projelere imza attılar başarılı bir proje varsa bence tebrik hakediyor. Keza Reynmen, Bilal Hancı, Enes Batur. Hepside güzel ilerliyor başarılar diliyorum.

İdolüm dediğiniz isimler var mı?

Oğuz Saral: İdolüm Tarkan duruşuna zekasına sanatına kişiliğine eserlerine hayranım. Onun gibi Işık saçmak istiyorum müzik hayatımda ve çok başarılı olmak istiyorum

Pop Müziği sizce nereye doğru gidiyor?

Oğuz Saral: Pop müziği bence farklı bir yöne gitmiyor gideceğinide zannetmiyorum sonuçta ne demiştik müzik evrenseldir herkes dıygularını düşüncelerini sanatın farklı bölümlerinde ifade ediyor kendini daha iyi ifade eden ise bi adım öne geçiyor zirve tek kişiliktir ama sabit değildir

Ülkemizde müzik neden magazinleştiriliyor?

Oğuz Saral : Bence bazı insanlar sanatdan çok sanatçının özel hayatına ilgi duyuyor bu yüzden Magazinleşmesi daha ön planda tutuluyor

Sosyal Aktiviteleriniz neler?

Oğuz Saral : Bu aralar fazla aktivite yapamıyorum pandemi sürecinden dolayı sadece spor yapıp film izleyip sosyal gelişim kitapları okuyorum

Moda danışmanınız varmı ? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz ?

Oğuz Saral: Şu anda bir moda danışmanım yok genelde kendimi rahat ve huzurlu hissettiğim kıyafeler tercih etmeye çalışıyorum kendi zevkime güveniyorum ama farklı düşünce ve renklere açığım. Ruhuma hitap eden zevkine güvendiğim bir moda tasarımcısıyla da çalışmak isterim

Sahne hayatınız ile dışardaki hayatınız arasında bir fark var mı?

Oğuz Saral : Sahne hayatım derken şimdilik profesyonel anlamda o duyguyu tadamadım malum pandemi sebeplerinden dolayı ama normal tecrübelerimden yola çıkmam gerekirse tabiki arada fark oluyor olmakta zorunda çünkü evinde ve özel hayatında istediğin kadar rahat davranabilirsin ama sahnede seni sevenlerin karşısında saygı çizgisini bozmadan daha tertipli daha dikkatli olmak gerekiyor mesala kendi evimde salaş kıyafetler giyinmeyi seviyorum terliklerimle bakkala gitmeyi balkondan çamaşır sermeyi bunlarin da sanatci ve sahne kimligimin önüne geçeceğini düşünmüyorum

Tek Single ile bir anda patlama yaşayanlar neden bir anda ortadan kaybolup devamını getiremiyorlar?

Oğuz Saral : Sanat ve sanatçı denklemi üretkenliğe bağlıdır ilk single ile yükselme yaşayıp sonradan üretkenlik sağlayamadıkları için zamanla asimile oluyorlar diye düşünüyorum

Ece Üner Armağan Çağlayan ile yaptığı bir Röportajda İşcinselim demiş sizde bazen kendinizi o şekilde hissediyormusunuz?

Oğuz Saral : Ece üner‘in toplumsal meselelerle ilgili yaptığı cesur yorumları takdir ediyorum . Yaptığı yorumlarla birlikte de birçok kişinin beğenisini kazandı . İşkolik kelimesini farklı anlam yükleyerek işini seven ve saygı duyan bir sunucu olduğunu işcinsel terimiyle anlattığını düşünüyorum

Ülkemizde veya dünyada Müzikte Kadınlar mı Erkekler mi daha hızlı yol alıyorlar yada daha şanslılar ?

Oğuz Saral : Bence kadın veya erkek diye ayrım yapılmamalıdır herkes cinsiyeti ile değil yaptığı iş ve başarılarıyla ön plana çıkmalıdır.

En nefret ettiiğiniz şey nedir?

Yalan söylenmesi

Hangi takımı tutuyorsunuz?

Galatasaray

Uğurlu sayınız?

4

Hangi renk?

Siyah

Kıskançlık, ego var mı?

Kıskançlık var ego olduğunu düşünmüyorum

En son izlediğiniz film, dizi?

Kırmızı oda ve 7.koğuştaki Mucize

En son gittiğiniz konser?

Ebru Gündeş