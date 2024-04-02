Okun Buruk'un değerlendirmeleri şu şekilde:

“Genel performanstan çok memnun değiliz. Bunun nedenleri var. 17 gün aradan sonra maça çıktık. İç saha performansımızın altında kaldı. Önde yapacağımız baskılar, rakibin üstünde kuracağımız üstünlük, ilk yarıda rakibimizin uzun topla gelmesini bekliyorduk. En büyük silahları buydu. Beklediğimiz halde bu uzun topları atmalarına izin verdik. Zaman zaman savunmamızın arkasına sarktılar. 1-0 sonrası genel kalitemizin artında işler yapınca ikinci golü bir türlü bulamadık.”

“İkinci golü bulamayınca rakibe biraz güven veriyorsunuz. Rakibe tekrar beraberlik şansını veriyorsunuz. Maçın genelinde iyi bir iç saha performansı sergilemedik, kendi performansımızın altında kaldık. Bunun daha iyisini yapmamız gerekiyor. Oyuncular en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Bugün istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İstatistiksel olarak yine çok şut attık. Şut isabet yüzdemiz düşük. 19 şutun 2’si kaleyi tutmuş. Onun dışında topa sahip olmamız ve diğer şeyler olumlu gibi gözükse de lider Galatasaray performansının altında kaldık. Bunun üstüne çıkmamız gerekiyor. İyi bir kadroya ve oyunculara sahibiz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ama daha iyi olmalıyız.”

“Her maç duran top çalışıyoruz”

"Duran topta atan ve vuran çok önemli. Matan bir gün önce hep çalışıyoruz. Giren oyuncu ve oradaki parselizasyon çok önemli. Son maçlarda çok etkili olduk. Golü öyle bulduk. Kaçırdıklarımız da oldu."

"Rekor düşünerek değil kazanmak için çıkıyoruz. Şimdi bir şampiyonluk hedefimiz var. 24. şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. 5. yıldıza yürümek istiyoruz. Üzerimde büyük bir sorumluluk var. Bunun için oyuncularımızla birlikte çok çalışıyoruz. Galatasaray’a yakışır şekilde başarılar elde etmek için çalışıyoruz. Maçları kazandıkça rekorlar geliyor. Geçtiğimiz sezon 14 maç üst üste kazanarak rekor kırmıştık. Bu sene de iç saha kazanma rekorunu da 19 maçla kırmış olduk. İç sahada kendi taraftarımızla muhteşem bir atmosfer oluşturuyoruz. Taraftarımıza burada çok teşekkür etmem gerekiyor. Galibiyetlerimizde onların da büyük payı var. Oyuncularımın motivasyonu onlarla çok daha artıyor. Hep beraber kırdığımız bir rekor oldu. Sadece benim değil Galatasaray camiasının rekoru. Bu dönem ben çalıştırdığım için benim adım geçecek ama bu dönemde görev alan ekibim, futbolcularımız, stadı dolduran, bizi destekleyen taraftarlarımızla birlikte bir rekor kırdık."