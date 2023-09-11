İSTANBUL (AA) - İBB Ulaşım Daire Başkanlığınca AKOM’da kurulan izleme komitesiyle, alınan kararların daha hızlı uygulanması ve olumsuzluklara anında müdahale edilmesi sağlanıyor.

Okulların açıldığı ilk günün en az sorunla geçirilmesi için çaba sarf edildiğini ifade eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Sabah 06.00 itibarıyla AKOM’da ilgili kurum, kuruluş ve temsilcilerimizle görevdeyiz. Emniyet, jandarma, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesinin tüm birimleri bir yandan, trafikle ilgili herkes sahadaki ekiplerinin koordine ederken diğer taraftan da birbirleriyle irtibat halinde İstanbul trafiğinin okulun ilk günü olabilen en az sorunla insanların yaşamına etki etmesi için çaba sarf ediyor." dedi.

Okul önlerinde yoğunluk olduğunu dile getiren Gökçe, otobüs ve metro ulaşımında çok sayıda ek sefer düzenlendiğini söyledi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, şunları kaydetti:

"Dış hatlarda 5 bin 267 araçla 1636 ek seferle toplam 54 bin 744 sefer yapıyor İETT bugün. Metrobüs için 610 araçla 136 ek sefer olmak üzere 5 bin 271 sefer planlanmış. Yani toplam olarak baktığımızda bugün için otobüs hatlarında yaklaşık 6 bin araç ve yaklaşık 60 bin seferden bahsediyoruz. Metro ve tramvay hatlarımız için de durum böyle, tamamında büyük bir eforla İstanbul trafiğine, bireysel ulaşımla yapılabilecek yükü azaltıp toplu ulaşımın en efektif şekilde çalışabilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Sabah bu saatlerde henüz olağanüstülüğümüz yok. Olmamasını ve trafiğin bu biçimiyle yönetilebilir durumda olmasını bekliyoruz."

İzleme komitesinde emniyet, jandarma, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TCDD, zabıta, Metro İstanbul, Şehir Hatları ve İETT temsilcileri yer aldı.

İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.10'da yüzde 60 olarak ölçüldü.