Ankara

Bu hastalık için üretilen cihazlara maddi gücü yetmeyince, kendi tasarladığı ürünlerle kızının hayatını kolaylaştırmaya çalışan Emre Akda, eski bisiklet, kaykay ve elektrikli skuter gibi araçların aparatlarıyla ortaya çıkardığı aletlere motor takıp ışıklandırıyor. Daha sonra elde ettiği mekanizmaya tekerlek takarak onları hareketlendiriyor.

Pursaklar'da yaşayan Emre Akda, 4 yaşındaki Spina Bifida hastası kızı Esmanur'un fizik tedavisine destek olmak için yaptığı çalışmayı anlattı.

Akda, kızı Esmanur'un evde kendi ihtiyaçlarını karşılaması ve yaşıtlarından geri kalmaması için ürettiği cihazlarla yaşamını kolaylaştırarak onu yürütmeyi hedeflediğini söyledi.

"Akülü arabayla alışveriş merkezinde rahatça gezmekten çok mutlu oluyor"

Esmanur doğduktan sonra, 4 yıldır geceleri çalışıp gündüzleri de onun için tekerlekli sandalye, yürüteç, akülü araba gibi cihazlar yaptığını aktaran Akda şöyle konuştu:

"Benim bu cihazları yapma gibi bir yeteneğim yoktu. Kızım doğduktan sonra, yurt dışında yapılan cihazlara internetten videolara bakarak arkadaşımın atölyesinde tasarlıyorum, onun boyuna, kilosuna göre yapıyorum ve sonra boyuyorum. Kızımın daha iyi bir hayat sürmesi ve tamamen bağımsız bir şekilde yürümesi için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz."

Esmanur'un fizik tedavisini hem rehabilitasyon merkezinde hem de evden özel olarak devam ettirdiklerini anlatan Akda, tasarladığı akülü araba sayesinde kızının alışveriş merkezinde rahatça gezmekten çok mutlu olduğunu kaydetti.

Akda, ürettiği her bir cihazın ayrı işlevinin olduğunu aktardı.

"Bu hastalığa sahip olanlar, gerekli malzemeyi temin edebilirse onlara da yardımcı olurum"

Sosyal medyada mucitler sayfasından esinlenerek bu tasarımlara merak sardığını söyleyen Akda, daha sonrasında cihazları çoğaltarak geliştirdiğini söyledi.

Akda, bugüne kadar ortalama 8-9 cihaz tasarladığını ve bu mekanizmalar sayesinde kızı Esmanur'un adım atabildiğini, günlük hayatından keyif aldığını ifade etti.

Esmanur'u tedavi eden doktorlar tarafından örnek baba gösterilmesinin kendisini daha çok motive ettiğini belirten Akda, sosyal medya hesabından kızı Esmanur'un videolarını aynı hastalığı yaşayanlar için paylaştığını dile getirdi.

Kızının okula başladığında, kimseye bağımlı olmadan hareket etmesini ve yürüyerek gidip gelmesini amaçladığını ifade eden Akda, Esmanur'un tekerlekli sandalye de kullanabileceğini ancak arkadaşlarına uyum sağlamasını istediğini söyledi.

Akda, Spina Bifida hastalığı taşıyan diğer vatandaşlara da gerekli malzemeleri temin ettikleri takdirde aynı cihazları yaparak yardımcı olabileceğini kaydetti.

AA