Fevzi MORAY

Sevgili dostlarım ve değerli okurlarım, Cumhuriyet rejiminin Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk yapısını oluşturan temel taşları günümüze kadar iğrenç oyunlarla yıpratılmaya çalışılmıştır. Buna paralel olarak Atamızın 83’cü ölüm yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu güne kadar ise kutsal mekan olan Anıtkabir, her geçen gün akıl almaz tehlikeli yaklaşımlara hedef olmuştur.

Küresel batının üzerimizde oynadığı oyunları daha iyi görebilmemiz için makarayı biraz gerilere saracak olursak , 04 Kasım 2008’de Amerikan başkanı seçilen OBAMA Barack Hussein , 07 Nisan 2009 tarihinde çok ilginçtir ilk resmi ziyaretini ülkemize yapmıştı! Daha da önemlisi ilk ziyaret ettiği yer ise Anıtkabir olmuştu. Hafızalarınızı canlandırmak adına Barack OBAMA’nın Anıtkabir özel defterine düştüğü anlamlı notu sizlerle paylaşmamın çok yerinde olacağını düşünmekteyim.

'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh'

“Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dile getirdiği bu anlamlı slogan, ‘dünyada barışın tesisi ile ilerlemenin önünün açılacağını, güven ve huzurun sağlanacağını’ işaret etmesi bakımından Atatürk’e, dünyaca layık görülen ikici bir soyadı niteliğindedir!”

Doğal olarak Endonezya resmi kayıtlarına göre “Müslüman” olduğu bilinen Obama bu tavrıyla insanımızın sempatisini kazanmakla kalmamış, aynı zamanda Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğu saygıdan ve verdiği değerden dolayı Türk halkı üzerinde son derece olumlu izlenim bırakmıştır!..

Ama sempati dağıtanda, ilgi gören ve ilk ziyaretini Türkiye’ye yapanda Amerika Başkanı olunca ‘her ihtimale karşı yine de elimizi şakağımıza koyup düşünmeliyiz’, derim!.

Çünkü ülkeler arası politik ilişkilerde kazın ayağının hiçte öyle olmadığı anlaşılır! Konu siyaset ve siyasetçi olunca her zaman dile getirdiğim gibi Amerikan devlet başkanının günümüzde Türkiye’ye bakış açısının, duygu ve algılarının hiçte düşündüğümüz gibi olumlu gelişmediğini belirtmekte yarar vardır!

Bir yandan kurucumuz olan Ata’mıza verdiği değeri gösterirken bir yandan da yön verip yakın takibe aldığı ‘iktidara, iktidarlara!’ gözdağı verilmektedir!

Zira Amerika devlet başkanı da sonuç ta bir siyasetçidir!

Konu siyaset olunca Küresel emperyalistlerin değişmeyen en belirgin görevi, kendi ülkesinin Milli Hedef ve Menfaatleri’ni gözetmek ve dünyanın hakimi olmak için var gücüyle çalışmaktır, NOKTA!

Olaya bu gözle bakılırsa küresel liderlerin bu tip yaklaşımına ölçülü davranarak önlem almak gerekir diye değerlendiriyorum.

Neden mi?

Hafızalarımızı biraz tazelemek gerekirse Dünya’yı yönetmeye soyunan Amerikan Başkanı Obama’ın Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’e methiyeler düzmesinin üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden 11’ci ve peşi sıra gelen dalgalarda tutuklanan vatan evlatlarını hatırlamakta fayda vardır.

(….)Eli kalem tutan namuslu gazetecilerden, akademisyenlere, yazarlara, siyasetçilere ve de kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin komutanlarından, Mustafa Kemal ATATÜRK sevdalısı sade vatandaşa kadar…içeriye tıkılmayan kalmamıştı!.

Yine ülkemize gelip methiyeler düzen O gizli güçlerce Türkiye’de hukukun, adaletin işlemez olmasına adeta çanak tutulmuştu! Yoruma gerek var mıdır bilemedim.

Sonuç olarak;

Türk insanının çok çabuk unuttuğu dikkate alınarak yapılan gizli ve tehlikeli planların ayak sesleri, sessiz ve duyarsız da kalındığında maalesef Anıtkabir’den hissedilir olmuştur!.

Enseyi karartmayalım. Türk milleti olarak “zoru başarırız, imkansızı başarmak zaman alır!”

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!



