TKİ ile iştirak ve rödovansçı firmalar tarafından deprem bölgesine yaklaşık 4 bin 300 ton kömür sevk edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremin yaralarının sarılması için çalışmalar koordineli şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından Adıyaman'a 1405 ton, Kahramanmaraş'a 300 ton ve Hatay'a 298 ton olmak üzere toplam 2 bin 3 ton kömür sevk edildi.

İştirak ve rödovansçı firmalar tarafından ise Adıyaman'a 1002 ton, Elazığ'a 125 ton, Gaziantep'e 208 ton, Kahramanmaraş'a 658 ton ve Malatya'ya 297 ton olmak üzere toplamda 2 bin 290 ton kömür gönderildi.

TKİ ile iştirak ve rödovansçı firmalar tarafından deprem bölgesine toplam 4 bin 293 ton ısınma amaçlı kömür sevkiyatı yapıldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu kömür sevkiyatının ihtiyaç durumunda devam edeceği bilgisine yer verildi.