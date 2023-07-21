İstanbul

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta komediden drama, bilim kurgudan animasyon ve korkuya 9 film izleyicilerle buluştu.

Margot Robbie, Ryan Gosling ve Emma Mackey'li usta oyuncu kadrosuyla vizyona giren "Barbie", Barbieland'de yaşayan farklı Barbie ve Ken'lerin dünyasından gerçek dünyaya uzanıyor.

Greta Gerwig'in yönetmenliğini yaptığı film, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan ve "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu düşünen bir kadının uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkışını anlatıyor.

Christopher Nolan imzalı bilim kurgu filmi "Oppenheimer", atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini beyaz perdeye taşıyor.

Cillian Murphy, Emily Blunt ve Matt Damon'un başrollerini paylaştığı filmin konusu özetle şöyle:

"New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında, Fizikçi Julius Robert Oppenheimer ve ekibi uzun çalışmaların ardından bir nükleer silah geliştirirler. Ancak ölümcül icadının Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacak olması, Oppenheimer'ın kendisini projeden uzaklaştırmasına neden olur ve ABD tarafından hedef haline gelir."

"Uyanış"

Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi "Uyanış", her şey için çok geç olmadan hastasının sorununu çözmeye çalışan bir doktorun hikayesini konu ediniyor.

Adam Sigal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Thomas Mann, Rosa Salazar ve John Malkovich oynuyor.

"Paris Hatıraları"

"Augustine", "Proxima" ve "Maryland" filmleri ile tanınan Alice Winocour'un ilk kez Cannes Film Festivali Yönetmenlerin On Beş Günü Bölümü'nde gösterilen filmi "Paris Hatıraları", yönetmenin erkek kardeşinin de mağduru olduğu 2015 Bataclan saldırılarını odağına alıyor.

"Teftiş"

Elegance Bratton'un yönetmenliğinde çekilen "Teftiş", annesi tarafından reddedildikten sonra deniz piyadelerine katılmaya karar veren siyahi bir gencin hikayesini anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Animasyon tutkunlarının beğenisine aday olan "Prenses ve Dracula", yeraltı büyücüsü tarafından alınmakla tehdit edilen Ölümsüz Drybone'nun mücadelesini beyaz perdeye yansıtacak.

Grigoriy Vozhakin tarafından çekilen Rusya yapımı "Zıpır Dedektif ve Altın Arı Kovanı" haftanın bir diğer anime filmi olacak.

Haftanın korku filmleri

Ünlü Resident Evil serisinin yeni filmi "Resident Evil: Death Island", Biyoterörizm Güvenlik Değerlendirmesi İttifakı ajanı Chris Redfield ve ekibinin açıklanamayan bir enfeksiyon salgınını araştırırken başlarından geçen olaylar etrafında dönüyor.

Metin Kuru'nun yönetmenliğini yaptığı yerli korku filmi "Mühr-ü Musallat 2: Yasak Düğün", kendisine yapılan uyarıları dikkate almaya bir kadının yaşadıklarını odağına alıyor.

AA