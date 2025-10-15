ORDU (AA) - İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki park, doğal güzellikleriyle sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden biri oluyor.

Türkiye'nin 36. tabiat parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl'e gelen kimi ziyaretçiler gölün çevresinde yürüyerek vakit geçirirken, kimileri de manzarayı fotoğraf karelerine yansıtıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine, Ulugöl'ün yılın her mevsimi ziyaret edildiğini belirterek, sonbaharın gelmesiyle göle gelen kişi sayısının artmaya başladığını söyledi.

Bu yıl ocak-eylül döneminde Ulugöl'ün 220 bin kişi tarafından ziyaret edildiği bilgisini veren Toparlak, yıl sonunda bu rakamın 300 bini geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Ulugöl'ü ziyaret eden Görkem Yılmaz ise tabiat parkını ilk kez ziyaret ettiğini ifade ederek, 'Ulugöl Tabiat Parkı'nı sürekli duyuyordum. Sonbaharın gelmesiyle burayı ziyaret etmek istedim. Çok güzel bir ortam var burada. İnsanlar gölde huzur dolu dakikalar geçirebiliyor. Herkesin buraya gelerek görmesini isterim.' dedi.

Doğan Ciğerci de Ulugöl'e her mevsim gelmeye çalıştığını anlatarak, 'Sadece ailemi değil, il dışından gelen misafirlerimi de buraya getirip görmelerini sağlıyorum. Burası mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.' diye konuştu.



Muhabir: Hayati Akçay