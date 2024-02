İstanbul

Tören, 11 Mart gecesi, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleştirilecek.

Christopher Nolan'ın son filmi "Oppenheimer" 13 dalda, Yorgos Lanthimos'un yönettiği "Poor Things" 11 dalda, Martin Scorsese'nin son filmi "Killers of the Flower Moon" 10 dalda, Greta Gerwig'in "Barbie" filmi ise 8 dalda Oscar'a aday gösterildi.

"The Holdovers", "American Fiction", "The Zone of Interest" ve "Anatomy of a Fall" filmleri 5 dalda ödüle aday oldu.

Yapımcılığını Raj Kapoor'un, yönetmenliğini Hamish Hamilton'ın üstlendiği tören, kazananlar kadar gecede ödül takdim edecek isimlerle de merak ediliyor.

Adayların tam listesine "www.oscars.org/oscars/ceremonies/2024" adresinden ulaşılabilir.