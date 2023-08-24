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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında dün durdurulan H.A'nın kullandığı tırda yapılan aramada, aracın dorse kısmında saman balyaları arasında 172 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulunmuştu. Sürücü H.A. gözaltına alınmıştı.

OSMANİYE (AA) - Polis ekiplerinin dün düzenlediği operasyonla yakalanan H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.A'nın tırla uyuşturucu taşıyacağı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.

Bakan Yerlikaya, Malatya depremi ile ilgili: "Saha tarama çalışmaları başlatıldı"

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