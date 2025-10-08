İSTANBUL (AA) - AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarının küresel büyümeyi baskılamasına ilişkin endişeler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomotiv gibi kritik sektörlerde tarife uygulamaları da ticaretin sekteye uğrayabileceği kaygılarını körükledi.

ABD'nin ticaret ortaklarıyla sorun yaşayabileceğine ilişkin belirsizlikler ve dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin arasındaki restleşmeye dönüşen tarife konuları birçok sektöre yayıldı.

ABD'nin Çin'in yanı sıra Japonya ve Güney Kore ile de sorun yaşaması başta otomotiv olmak üzere önemli sektörlerde kırılganlıklar yaşanabileceğine dair kaygıları artırdı. Takip eden süreçte ABD ve diğer ekonomilerin müzakere yönündeki çabaları küresel risklerin bir nebze azalmasına katkı sağladı.

ABD'nin diğer ülkelerle otomotiv konusunda uzlaşma sağlayabileceğine dair iyimserliklerin yaşandığı yılın 9 ayında Türkiye'nin bu sektörde yaptığı dış satım dikkati çekti.

Türkiye son yıllarda hem tamamlanmış otomotiv hem de tedarik sanayisinde dünya genelinde önemli bir konuma yükseldi. Yılın 9 ayında 30,2 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, ocak-eylül dönemleri itibarıyla son 3 yılda üst üste rekor kırdı.

Sektörün ihracat verilerine bakıldığında, 2024'ün söz konusu döneminde otomotiv ihracatı 26,9 milyar dolar, 2023'te 25,6 milyar dolar, 2022'de 22,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı, salgının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin hissedildiği 2021 ve 2020'de ocak-eylül döneminde sırasıyla 21,2 milyar dolar ve 17,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörün ihracatı 2019'da ise 22,5 milyar dolar olmuştu.

Sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 15,1 oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 4,1 artış göstererek 200 milyar 625 milyon 253 bin dolar oldu. Eylül ayında da ihracat, yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv sektörü, yılın 9 ayında 30,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül dönemi ihracatını gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde otomotiv sektörünün ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 15,1 olarak hesaplandı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Yılın 9 ayında otomotivde en fazla ihracat 4,9 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 3,4 milyar dolarla Fransa, 3,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2,6 milyar dolarla İspanya ve 2,4 milyar dolarla İtalya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında da Almanya zirvede yer aldı. Bu dönemde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 1,4 milyar dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 785,6 milyon dolarla İspanya, 476 milyon dolarla Fransa, 462 milyon dolarla Slovenya, 303,1 milyon dolarla Romanya izledi.

En fazla ihracat Kocaeli'den

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde otomotiv sektöründe en fazla ihracat 9,1 milyar dolarla Kocaeli'den gerçekleşti.

Aynı dönemde Bursa'dan 6 milyar 543,3 milyon dolar, İstanbul'dan 6 milyar 480,1 milyon dolar, Sakarya'dan 3 milyar 461,1 milyon dolar, Ankara'dan 1 milyar 254,4 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, geçen yıl ve 2025'in ocak-eylül dönemi otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle:

1 OCAK - 30 EYLÜL (Bin dolar) ÜLKE 2024 2025 Değişim (yüzde) ALMANYA 3.588.671,29 4.944.121,38 37,8 FRANSA 2.960.283,98 3.436.283,45 16,1 BİRLEŞİK KRALLIK 3.173.822,91 3.096.870,87 -2,4 İSPANYA 1.782.276,86 2.567.923,24 44,1 İTALYA 2.452.181,86 2.356.472,55 -3,9 SLOVENYA 1.227.387,13 1.689.400,12 37,6 POLONYA 1.292.357,11 1.345.153,81 4,1 BELÇİKA 985.337,14 1.223.093,44 24,1 ROMANYA 819.388,84 1.122.515,37 37,0 ABD 885.422,93 914.563,56 3,3

Muhabir: Ali Canberk Özbuğutu