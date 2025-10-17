ANTALYA (AA) - İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek adına birçok çalışma içerisinde yer alan Türkoğlu, Bilim Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiye katılmak için geldiği Antalya'da AA muhabirine, 1948'de İsrail'in resmi olarak tanınmaya başladığı tarihten itibaren Filistinlilere yönelik ağır zulme başladığını söyledi.

Dünyaca ünlü sanatçılardan Filistin için dayanışma çağrısı

Sanatçılar 'Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü' kampanyasına destek oldu

Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenler, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini duyurdu

Türkoğlu, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ilişkin, 'İsrail'in attığı hiçbir adıma tam olarak güvenemeyiz. Süreç içerisinde iki, üç kez ateşkes oldu ve bombalarla ihlal edildi. İnsanlar şehit edildi. İnsanlar, harabeye çevrilmiş yerlerine geri dönüş yollarında bile bombalandı. Güvenilmez, dünyanın başına dert olmuş bir İsrail'den söz ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin garantör ülke olarak 'Şarm el-Şeyh Anlaşması'na imzayı atmakla mühim bir vazifeyi resmi olarak omuzlarına aldığını belirten Türkoğlu, ülke genelinde Gazze konusunda daha çok ses çıkarılması gerektiğini vurguladı.

'Kafa gözü değil, gönül gözüne işaret eden bir çalışma oldu'

Oyuncu Türkoğlu, arkadaşı Yusuf Eker'in Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek, bu sesi dindirmemek ve dikkatleri sürekli orada tutmak için 'Direniş' adlı şarkı bestelediğini, kendisinin de bu klipte rol aldığını söyledi.

Eker ile daha önce Payitaht Abdülhamid dizisinde rol aldıklarını hatırlatan Türkoğlu, şöyle konuştu:

'Dünya iyisi, çok yetenekli bir müzisyen. Onun klibinde dikkatleri Gazze'ye çekmek üzere beraber yer aldık. Yakında piyasaya çıkacak. Parçaya uzun zamandır çalışılıyor. Aslında gözümüz, kulağımız Sumud Filosu'nda olduğu için herkes gibi biz de oraya konsantreydik. Yusuf Eker 'Filistin için ne yapabilirim? Ne kadar para yollasam, ne yapsam faydalı olur?' diye düşünüyor ve bunu sanatıyla yapmaya karar veriyor. Oturup bir beste yapıyor. Bunu da güzel bir klibe dönüştürüp bizleri de davet etti. Ben de onunla soluk alıp verdim. Kafa gözü değil, gönül gözüne işaret eden bir çalışma oldu. Bütün mesele gönül gözüdür.'

Klibin bir haftadan az bir sürede piyasaya çıkacağını aktaran Türkoğlu, 'Umarız yine dikkatler buraya kesilir ve Filistin'den bir an olsun dikkatini ayırmayan insanların sayısı çoğalır. Sanatçılar anlamında da çoğalır. Şarkılar, besteler yapılır, paneller düzenlenir.' dedi.

'Bizden de bir iki insan ayağa kalktı ama sayı utandıracak seviyede'

Türkoğlu, sanat camiasının Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına yönelik sesini zayıf bulduğunu dile getirdi.

Gazze konusunda daha güçlü ses çıkarılması gerektiğini vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:

'Son zamanlarda Avrupalı meslektaşlarından utanan sanat camiamız biraz daha hareketlendi. Sonuçta tırnak içinde 'elin ecnebisi' ayağa kalkıp, gemilerle canını feda ederek gidince bizden de bir iki insan ayağa kalktı ama sayı utandıracak seviyede. İrlanda, İspanya, İtalya'daki benzerleri gibi değil elbette. Hatta Hollywood, tamamen siyonizmin elinde. Ona rağmen Hollywood starları bütün filmlerini askıya almak pahasına bu konuda konuşuyor. Bizim de aslında konuşmayacak bir şeyimiz yok. Yanlışın neresinden dönseler kardır. Dilerim sanat camiamız da insanlığın, vicdanın safında yer alır.'

Muhabir: Ayşe Şensoy Boztepe