İSTANBUL (AA) - AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 18 Ekim 2021'de hayata gözlerini yuman girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, son 20 yılını iş yerinde yaşayarak, Türkiye'nin tam bağımsızlığı için Milli SİHA'lara adadı.

Özdemir Bayraktar, vefat ettiğinde Milli Teknoloji Hamlesi için kritik öneme sahip birçok çalışmaya imza atmıştı.

'Ülkemiz İHA teknolojilerinde tam bağımsızlık ve dünya liderliği hedefine ulaşana kadar çalışmalarımız tüm varlığımızla durmaksızın devam edecektir.' diyen Bayraktar, bu coğrafyada güçlü bir orduyla güçlü bir Türkiye'nin şart olduğunu vurguladı ve 72 yıllık ömrünü bu ideale adadı.

Özdemir Bayraktar, tek bir matkap ile kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makine tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.

Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı. Baykar, geçen sürede dünyanın önde gelen insansız hava aracı sistemleri üreticilerinden biri haline geldi.

Kurucusu olduğu Baykar, Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi Bayraktar'ın vefatının ardından anısını yaşatmak ve hayatı boyunca yürüttüğü çabaları kalıcı eserler ve etkinliklerle sürdürmek adına başta Baykar ve T3 Vakfı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca bir dizi proje hayata geçirildi, çeşitli bağışlar yapıldı.

Özdemir Bayraktar'ın kurucusu ve onursal başkanı olduğu Baykar, kurucusunun adını taşıyan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde 'Güçlü Türkiye' hedefiyle teknoloji üretimine aralıksız devam ediyor.

Özdemir Bayraktar'ın kurduğu Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları arasında yer alan Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'nin en çok vergi ödeyen isimleri oldu. 2024'te Selçuk Bayraktar 2,77 milyar lira, Haluk Bayraktar ise 2,52 milyar lira gelir vergisi ödedi.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2024'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 4'te 1'ini tek başına yaparak Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Özdemir Bayraktar bilim merkezleri gençleri bilim ve teknolojiyle bir araya getiriyor

Özdemir Bayraktar anısına Baykar bağışlarıyla Kocaeli Gebze'deki TÜBİTAK MAM Kampüsü ve Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı Özdemir Bayraktar Camii projeleri hayata geçirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜ 1773 Teknopark ve Baykar'ın katkılarıyla İTÜ Özdemir Bayraktar Tasarım ve Prototipleme Merkezi, Baykar tarafından Kabataş Erkek Lisesi Özdemir Bayraktar İHA Atölyesi kuruldu.

Özdemir Bayraktar adına hayata geçirilen projelerde çocuk ve gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşma noktaları olan bilim merkezleri de önemli bir yer tuttu. Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, oluşturulan imkanlar ve donatımla önemli bir teknolojiyle buluşma noktası haline geldi.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü ve Özdemir Bayraktar Başakşehir Bilim Merkezi'ne de eğitim malzemeleri ve donatım anlamında bağışlar yapıldı.

Samsun Valiliği, Canik Belediyesi, T3 Vakfı, Samsun Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla oluşturulan Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, bilim ve teknolojiyi çocuklarla buluşturmak amacıyla bir 'çocuk üniversitesi' projesi olarak hayata geçirildi.

İstanbul Başakşehir'de de Özdemir Bayraktar Bilim Kültür Yaşam Parkı hizmete açıldı. Park bünyesinde bilim merkezi ve DENEYAP Atölyesi yer alıyor.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile 23 bin öğrenciye burs desteği

Baykar, 2022'den itibaren T3 Vakfı aracılığıyla Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'nı hayata geçirdi. Burs programı kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sahip, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisini geliştirmesine katkı sağlamak konusunda istekli ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlanıyor.

Bu yıl 81 ilde toplam 5 bin kişiye sağlanacak burs desteğiyle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında burs verilen toplam öğrenci sayısı 23 bine ulaşacak.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı 2026'da, Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitim Desteği Burs Programı, Eğitmen Mentör Burs Programı, Sen Geleceksin Burs Programı, T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı ve Etik İletişim Programı olmak üzere 6 kategoride uygulamaya alınacak. Her bir başlık, farklı yaş grupları ve disiplinlere yönelerek gençlerin akademik gelişimlerini desteklemeyi, sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmeyi ve teknolojiye yönelik ilgilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında Özdemir Bayraktar anısına Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun Gezi Programı düzenleniyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden binlerce öğrenci program sayesinde TEKNOFEST'i ziyaret etme imkanı buluyor.

Esenler Belediyesi, Bilişim Vadisi, İbn Haldun Üniversitesi, İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Entertech İstanbul Teknokent, YTÜ Yıldız Teknopark tarafından Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi oluşturuluyor.

Samsun Üniversitesi tarafından tütün hangarından dönüştürülen bir binada Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi hayata geçirildi. Sultangazi Belediyesi tarafından Sultangazi Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi kuruldu.

Özdemir Bayraktar, 1949'da Sarıyer'in Garipçe köyünde doğdu. Kabataş Erkek Lisesinden mezun olmasının ardından 1972'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İçten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Bayraktar, Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel ve benzeri) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

Bayraktar, 1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde, tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA AR-GE çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yıllarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibi.

Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.

