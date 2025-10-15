TRABZON (AA) - İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Lösemi ve Engelli Gönüllüleri Derneği işbirliğince hayata geçirilen 'Engelsiz Annelerimiz İstihdamla Buluşuyor Projesi' çerçevesinde anneler hem meslek öğreniyor hem de hazırladıkları ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Ayasofya El Sanatları Merkezi'nde düzenlenen meslek eğitim kurslarına katılan 12 özel gereksinimli bireyin annesi, bileklik, kolye ve küpe gibi çeşitli takıların yapımına ilişkin eğitim alıyor.

Dernek Başkanı Melek Çakır, AA muhabirine, çocukları kursa gittiğinde annelerin boş vakitlerini değerlendirmeleri amacıyla 'Engelsiz Annelerimiz İstihdamla Buluşuyor Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Çakır, İçişleri Bakanlığının desteğiyle hazırladıkları ve sosyal medya hesaplarından duyurdukları takı tasarım kursuna annelerin ilgi gösterdiğini belirtti.

Kursiyerlerin hazırladıkları ürünlerin sosyal medya üzerinden satışa sunulduğunu ifade eden Çakır, anneleri mutlu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini anlattı.

Proje kapsamında filografi sanatı, kağıt iple örücülük ve çini boyama kursu da açmayı planladıklarını dile getiren Çakır, projeye destek veren kurumların yetkililerine teşekkür etti.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Arzu Kıcalı ise özel gereksinimli bireylerin annelerine destek olabilmek için kurs öncesi eğitim verdiklerini söyledi.

Annelerin, boncuk ve doğal taşlardan takı yaptıkları kursa severek geldiklerini belirten Kıcalı, şöyle devam etti:

'Proje sonrasında 'devam edelim' diye çok heyecanlı bir şekilde talep var, sonrasında da devam edeceğiz. Önemli olan onların mutlu olması, el becerilerini geliştirmesi, yaptıkları ürünlerle aile ekonomisine destekte bulunuyorlar. Bu da onları mutlu ediyor.'

Ürünlerini satmak için iş yeri açmayı planlıyor

Oğlunun otizmli olduğunu ifade eden kursiyerlerden Emel Özlü, 'Hiç böyle bir ortam beklemiyordum, gerçekten çok keyifli ve eğlenceli. Annelerle tanışmak, dertlerimizin ortak olduğunu bilmek, paylaşarak üretmek çok keyifli ve hayatımıza çok büyük bir değer kattı.' dedi.

Kursa katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Özlü, ilerleyen dönemlerde yaptığı ürünleri satmak amacıyla iş yeri açmayı planladığını sözlerine ekledi.

Çocuğunun down sendromlu olduğunu dile getiren Sevim Bülbül de Çakır'ın tavsiyesi üzerine kursa başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

'Başlarda istemedim, 'Yapamam, sıkılırım, gidemem' dedim. Sonra, 'Kırmayım bir gün gideyim' dedim ve geldim, o geliş bir daha bırakamadım, bana tedavi gibi geldi. Tansiyon hastasıyım, başım ağrıdığı için gelmek istemedim, 'Son kez gideyim' dedim, kursta boncukları önüme aldım ve başımın ağrısını unuttum. Kızlara, 'Benim başım ağrımıyor daha' dedim ve ben artık her gün gelmek istiyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum, ortamımız çok güzel, hocalarımız çok iyi.'

Muhabir: Duyğu Avunduk