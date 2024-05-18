Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pulat, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Buraya 3 puan için geldik. Herkes, ön alanda basan bir oyunla 3 puan bekleyebilir. Haddimizi bilerek ve 6 eksikle geldik. Planladığımız şekilde golleri bulduk. Farklı bir hikaye yazabilirdik." ifadelerini kullandı.

Maçın son anında verilen penaltı kararını eleştiren Özhan Pulat, "Son dakikada bu kadar basit ve kolay bir penaltının verilmesi... Hiçbir yere kolay gelmedim. Hep şapkadan tavşan çıkarmak zorunda kaldım. Hatayspor'u ligde bırakarak en iyisini yapmaya çalışacağım. Dış faktörler ne olursa olsun Hatayspor'un onurlu mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Benim felsefemde asla enseyi karatmak yok. Hiçbir endişem yok. Maçımı kazanmak için tüm gücümle çabalayacağım." diye konuştu.