Ankara

Elçilikte düzenlenen etkinliğe, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Cüneyd, etkinliğe katılan davetlilere teşekkür etti.

Cüneyd, ülkesinin birçok farklı çeşidi bulunan basmati pirincini üretmesinden gurur duyduğunu belirtti.

Basmati pirincinin bir yiyecekten daha fazlası olduğunu dile getiren Cüneyd, "Hem sağlıklı beslenmenin hem de midenizin tamamen doymasının çok sağlıklı bir yolu." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Eker ise etkinliğe davet edildiği için kendini ayrıcalıklı hissettiğini ifade etti.

Eker, "Bu akşam Pakistan mutfağının kültürünü ve lezzetli yemeklerini paylaşmak için buradayız." dedi.

"Pirinçle Randevu" etkinliği misafirlere basmati ile hazırlanmış Türk ve Pakistan mutfağından yemekler sunuldu.

Yemekleri hazırlayan Pakistanlı şef Ali Hassan ve Türk şef Yunus Coşkun da hazırladıkları yemeklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.