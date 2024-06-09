Uzun süre panik atak hastalığıyla mücadele eden iki çocuk annesi 41 yaşındaki Sonugelen, doktorların hobi edinmesi yönündeki tavsiyesi üzerine gittiği kurs merkezinde filografiyle tanıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda (KO-MEK) aldığı eğitimin ardından çıraklık, kalfalık ve ustalık aşamalarını geçen Sonugelen, bu süreçte kendisi için adeta tutkuya dönüşen sanatı sayesinde panik atağını yenmeyi başardı.

Sanatını 11 yıldır aralıksız olarak icra eden ve 150'ye yakın esere imza atan Sonugelen, Başiskele Belediyesi Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde yeni sanatçılar yetiştiriyor.

"O an görür görmez aşık oldum"

Evli ve 2 çocuk annesi Elif Sonugelen, geçmişte panik atak rahatsızlığını yenmek için çok mücadele ettiğini, gittiği bütün doktorların hobi edinmesi veya sanatla uğraşması tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

KO-MEK'e kursları incelemek için gittiği günün kendisi için dönüm noktası olduğunu dile getiren Sonugelen, filografi atölyesinin önünden geçerken bir tablonun gözüne takıldığını ve yakından incelemek için yanına gittiğini anlattı.

Sonugelen, o ana kadar filografi hakkında hiçbir şey bilmediğini belirterek, "Telin üzerine elimi sürmem o kadar etkiledi ki beni. O an görür görmez aşık oldum. Hemen hocam Ayşe Çakmak'la görüştüm. Kendisinden filografi sanatı hakkında bilgi aldım. Bu sayede başlamış oldum." diye konuştu.

Dört yıl boyunca hiç ara vermeden eğitimlere devam ettiğini anlatan Songulen, "Adeta aşık oldum çünkü bütün sabrımı, bütün enerjimi tamamıyla bu sanata verdim. Dolayısıyla rahatsızlanacak hiç vakit bulamadım diyebilirim. Yaptığım sanattan çok keyif alıyorum. Panik atağımı aslında bu sanatla yenmeyi başardım." ifadelerini kullandı.

Eserlerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi

Sonugelen, çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik eğitimini aldığını, 2022'de Kartepe'de gençlik merkezlerinde eğitim vermeye başladığını aktardı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın eserlerinden birini beğenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini kaydeden Sonugelen, yaklaşık 6 aydan beri Başiskele Belediyesi Gençlik Merkezi'nde görev yaptığını, 15 ve 29 yaş arası gençlere haftanın 3 günü eğitim verdiğini anlattı.

Sonugelen, eserlerinde daha çok dini motifler üzerinde yoğunlaştığına değinerek, "Yapım süresi eserin büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebiliyor. Şu an Esma-ül Hüsna çalışmam var. Yapmaya başlayalı 8 ay oldu ve hala ortalarındayım." dedi.

Mümkün olduğunca fazla insanı filografiyle tanıştırmayı amaçladığını belirten Sonugelen, 80 öğrencisini bu sanata aşık ederek gönderdiğini sözlerine ekledi.