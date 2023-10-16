İzmir

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Belçika'dan Filou Oostende, Almanya'dan Ewe Baskets Oldenburg ve Fransa'dan SIG Strasbourg ile mücadele edecek Pınar Karşıyaka, organizasyonda 6. sezonuna çıkacak.

Gruptaki rakiplerinden Filou Oostende ve SIG Strasbourg'la ilk kez karşılaşacak yeşil-kırmızılı ekip, Ewe Baskets Oldenburg'la oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.

Yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında yarın saat 19.30'da Filou Oostende'yi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda konuk edecek.

İtalyanlarla 22 müsabaka

Bu sezona kadar Avrupa'da 29 farklı ülke takımıyla mücadele eden Pınar Karşıyaka, en çok İtalyanlarla karşılaştı.

İtalyan temsilcileriyle 22 müsabakaya çıkan Pınar Karşıyaka, İspanya ekipleriyle 21, Türk temsilcileriyle 20, Alman ekipleriyle 19 müsabakada mücadele etti.

Avrupa'da 27. sezon

Avrupa'da 14'ü üst üste olmak üzere 27. sezonuna çıkacak Pınar Karşıyaka, şimdiye kadar 10 farklı organizasyonda yer alırken, 255 müsabakada 135 galibiyet, 118 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 20 bin 283 sayı atıp, potasında 19 bin 579 sayı gördü.

İki finalde kupaya uzanamadı

Pınar Karşıyaka, Avrupa kupaları tarihinde 2 kez final oynama başarısı gösterirken, kupa kaldıramadı.

2012-2013 sezonu EuroChallenge Kupası finalinde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilen Pınar Karşıyaka, 2020-2021'de de Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 kaybederek ikincilikte kaldı.

Pınar Karşıyaka'nın bu sezona kadar organizasyonlara göre Avrupa'da aldığı sonuçlar şöyle: