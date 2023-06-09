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İzmir temsilcisi, 1986-1987'de İTÜ ve Anadolu Efes'i eledikten sonra finalde Galatasaray'ı 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Pınar Karşıyaka, 2014-2015'te başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sırasıyla Banvit, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'i geçerek ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

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Ligde play-off'ta 3 finalinden 2'sini kazanan Pınar Karşıyaka, 1983-1984 sezonunda sırasıyla Galatasaray ve İTÜ'yü saf dışı bıraktıktan sonra finalde Anadolu Efes'e yenildi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Ankara'daki ilk maçı kaybettikten sonra ikinci müsabakayı kazanan Pınar Karşıyaka , İzmir'e taşınan seride dün de rakibini yenerek 2-1 öne geçti.

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