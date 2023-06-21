Ankara

Daily NK haberine göre, ismi açıklanmayan bir kişi Mundok ve Sukchon gibi tarımsal bölgelere pirinç dikmek için gönderilen çocuklarda yüksek ateş, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi belirtiler saptandığını aktardı.

Pyongyang’ın güney bölgesine gönderilen öğrencilerin hastalık sebebinin "arıtılmamış atık su içmeleri" olduğunu belirten kişi, söz konusu bölgede içme suyunun Pyongnam sulama kanalından sağlandığını ayrıca, gerekli ilaç tedavisi sağlanmadığını kaydetti.

İddialara göre, ülkenin su arıtma tesisleri, elektrik ve tedarik sıkıntıları nedeniyle atık suların ırmaklara karışmasını önleyemiyor.

Çocukların korunma hakkı ihlal edildi

Kuzey Kore, 18 yaş altı öğrencileri tarımda çalıştırarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 12 Aralık 1989'da yayınlanan Çocuk Hakları Konvansiyonunu imzalayan ülkelerden biri olarak, insan hakları belgesinde geçen “çocukları ekonomik istismardan ve çocuk açısından tehlike arz edebilecek veya çocuğun eğitimini aksatabilecek veya çocuk sağlığına veya fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ya da sosyal gelişimine zarar verebilecek herhangi bir işte çalışmaktan korunma hakkını” ihlal ediyor.

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