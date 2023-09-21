Ankara

Piyanoya beş yaşında başlayan, ilk konserini dokuz yaşında veren Gökçin, Türkiye'nin önde gelen sanat merkezlerinde, Yunanistan, Kıbrıs, Almanya, Norveç, ABD ve Ukrayna gibi dünyanın birçok ülkesinde resital verdi, çeşitli festivallerde ve oda müziği topluluklarında yer aldı.

Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan sanatçı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Türkiye'de bir dizi konser verecek.

Konserlerinde, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırladığı özel bestesini ilk kez seslendirecek Gökçin, 9 Ekim'de İzmir'de, 13 Ekim'de İstanbul'da ve 17 Ekim'de de Antalya'da sahne alacak.

Sanatçı, konserlerde kendi bestelerinin yanı sıra "Çökertme", "Katibim" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım" gibi türkü düzenlemelerini de seslendirecek.

AA