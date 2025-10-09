ANKARA (AA) - Uluslararası Arşivler Konseyi, 1948'de kurulan, 200 kadar ülkeden arşivci, akademisyen ve kültür kurumunu bir araya getiren, arşivcilik alanında dünyanın en prestijli kuruluşlarından biri olarak biliniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İspanya'da yapılacak ICA Barselona 2025 Konferansı, dijitalleşmenin arşivler üzerindeki etkisi, kültürel belleğin korunması ve arşivlerin toplumla etkileşimi gibi konulara odaklanıyor.

Biret'in uzun yıllara dayanan arşivinin tasnif çalışmalarını yürüten İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sungu Okan, ICA 2025 Konferansı'nda 'Önemli bir müzik ve kültür tarihi koleksiyonu: İdil Biret Arşivi' konulu sunum yapacak.

Türkiye'den İdil Biret Arşivi'nin tanıtılmasıyla uluslararası ölçekte hem müzik tarihi hem de arşivcilik açısından konferansa katkı sunulması hedefleniyor.

Arşiv 2 yıldır tasnifleniyor

İdil Biret'in kişisel arşivi, sanatçının çocukken başladığı sanat yolculuğunu belgeleyen koleksiyon olarak nitelendiriliyor.

Notalar, konser programları, mektuplar, fotoğraflar ve kişisel binlerce belgeden oluşan koleksiyon, yalnızca bir sanatçının yaşamını değil, aynı zamanda Türkiye'nin modernleşme sürecinde müziğin ve sanatın taşıdığı rolü de anlatıyor.

Son 2 yıldır yürütülen tasnif çalışmalarıyla düzenlenen İdil Biret'in arşivi, araştırmacılara yalnızca müzikolojik açıdan değil, kültür tarihi ve arşivcilik gibi disiplinlerde de yeni ufuk açabilecek kaynaklar sunacak.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu