Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Hırvatistan'ın Osijek ekibine deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen play-off turuna yükseldi.

47. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, içeriye katederek çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği şutta kaleci Malenica uzanarak gole engel oldu.

57. dakikada Stambouli'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Emre Akbaba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vurdu ancak Malenica uzanarak gole izin vermedi.

59. dakikada Osijek öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Lovric'in uzaktan vuruşunda, kaleci Karacic'den dönen top yine bu oyuncuda kaldı. Lovric'in sert şutunda, Karacic yine başarılıydı ancak defansın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı kapan Caktas, penaltı noktası üzerinden sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1.

81. dakikada Osijek penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan pasta Semih Güler'in Jugovic'e müdahalesi sonrasında hakem John Brooks penaltı noktasını gösterdi. 82'nci dakikada kullanılan penaltı atışında Grzan, topu filelere gönderdi: 3-1.

90+1. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta rakibinden topu kapan Yusuf Sarı, çaprazdan ceza sahasına girip arka direğe hareketlenen Yusuf Erdoğan'a pasını aktardı. Bu futbolcu, kale sahası önünden düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 3-2.

Adana Demirspor deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen play-off turuna yükselmeyi başardı.

AA