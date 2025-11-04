İSTANBUL (AA) - Küçük yaşlardan itibaren polis olmak isteyen Ulaş, 2019'da polisliğe yaptığı ilk başvurusunda kilosu nedeniyle elenince hayalinden vazgeçmedi.

Ulaş, 2020'de yeniden şansını denemeye karar vererek evine koşu bandı kurdu ve yoğun bir tempoyla 4,5 ayda 66 kilo verdi.

Bu süreçte babasını kaybetmesine rağmen hedefinden kopmayan ve azmiyle kısa sürede sınavlara hazırlanan Ulaş, tüm aşamaları başarıyla geçerek Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne (POMEM) yerleşti ve eğitim sürecinin ilk haftalarını başarıyla tamamladı.

Ulaş, zorunlu sağlık kontrolleri sırasında yapılan ultrason ve tomografi sonuçlarında bir böbreğinin doğuştan olmadığını öğrendi.

O güne dek sağlıkla ilgili hiçbir şikayeti olmayan, spor yaparken ya da kilo verirken herhangi bir sorun yaşamayan Ulaş'ın, mevzuata göre tek böbrekli olması polislik mesleğini yapmasına engel sayıldı.

Eğitimini bırakmak zorunda kalan Ulaş, yıllarca emek verdiği hedefinin bir anda elinden kayıp gidişini kabullenmekte zorlansa da zamanla tek böbrekle sağlıklı bir yaşam sürebileceğini öğrendi.

'4,5 ayda 150 kilodan 84 kiloya kadar düştüm'

Hüseyin Ulaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkinde kilosundan dolayı elendiği için 2020'nin Ekim ayında polislik için tekrar başvuru yaptığını söyledi.

Mart ayına kadar kilo endeksini tutturması gerektiği için eve koşu bandı aldıklarını belirten Ulaş, 'Koşu ile kısa bir zamanda çok fazla kilo verdim. Kasımda başladım koşuya, o dönem babam vefat etti, biraz ara verdim. Ortalama 4,5 ayda 150 kilodan 84 kiloya kadar düştüm.' dedi.

Ön sağlık taramasında verdiği kilolar sonucu vücut kitle endeksini tutturarak hayallerine bir adım daha yaklaştığını ifade eden Ulaş, bu aşamadan sonra da spor sınavlarına girdiğini, orada da başarılı olduğunu aktardı.

Ulaş, 'Sağlık taramasında, vücudumda çatlaklar oluştuğu için polis ağabeyler arkadaşlarına 'Polislik için ne kadar çok kilo vermiş, ne kadar uğraşmış.' diyorlardı. Bu aşamayı geçtikten sonra haziran ayı gibi spor sınavları oldu, onu başarıyla geçtim. Mülakata çağırdılar, sınav günü mülakat sonuçları açıklandı, kazanmıştım Bayburt POMEM'i. Hatta Erzincan'da büyüdüğüm ilçeye de çok yakındı. Sonrasında okulda eğitim başladı.' diye konuştu.

'Bir böbreğimin olmadığını söylediler, şaka yapıyorlar sandım'

Polis okulundayken sağlık taraması için hastaneye gittiklerini anlatan Ulaş, şunları anlattı:

'Gerekli aşamalardan geçerken önce ultrasonda bir böbreğimin olmadığını söylediler. Ben şaka yapıyorlar sandım sonra tomografiye girdim. Doktor beni geri çağırdı. Böbrek yüzünden önce geçerli demişti ama sonra 'Mevzuatı inceledim uygun değilsin.' diyerek üstümü çizdi. Okula döndüm polis arkadaşlarımla konuştum, emsal bir karar da olmadığı için polis olarak okuldan mezun olamayacağımı anladım, bunun üzerine okulu bıraktım.'

Ulaş, bu yaşına kadar sağlıkla ilgili bir sorun yaşamadığını, doğuştan tek böbreği olduğunu öğrenince de çok şaşırdığını kaydederek, 'Ultrasonda ilk başta çektiklerinde yanılma payı var, bu bana küçük de olsa umut olmuştu. Hiç başıma gelmemişti böyle bir şey. Kilolu olduğum dönemde de böbrekle ilgili bir sıkıntım hiç olmamıştı, annem de hemşireydi. Tomografi sonucu çıkınca artık ikna oldum. Benden kaynaklı bir şey olmadığı için o süreci kabullenmek zorunda kaldım. Okuldan ayrılınca ilk 6 ay kötüydü. Sokakta polis görünce kendimi kötü hissediyordum. Bundan sonra kendime uzun vadeli hedef belirlememe kararı aldım.' ifadelerini kullandı.

Polis okulunu kazandığında çevresinin büyük mutluluk yaşadığını belirten Ulaş, şöyle devam etti:

'Ben sınavlara hazırlanırken kimse kazanacağımı, kilo vereceğimi düşünmüyordu. Okulu kazandığımda doğduğum köye gittim, sevinçle karşıladılar. 'Köyümüzden ilk defa polis çıkacak.' diye sevinmişlerdi. Okula gittim, iki ay sonra geri döndüm. Sağlık sebebinden dolayı askere de almadılar. Halen polis gördüğümde, kimlik sorduklarında içimde bir burukluk oluyor. Köyün çok sevindiği bir haberdi, benim de emeğim var. 60 kiloya yakın kilo vermem boşa değil ama hayal kırıklığı olarak kaldı.'

Ulaş, doktorunun kalıtsal olabileceğini söylediğini ama ailesinde böyle bir şeye rastlanmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

'Doktorum, diğer böbreğim çok iyi adapte olduğu için tek böbreğimin olmasının şu an bir sorun teşkil etmediğini söyledi. 'Ona iyi baktığın sürece senin için bir sorun olmaz, hayat kaliteni düşürmez ama belli başlı uyman gereken kurallar var.' dedi. Bol su tüketmek, tuz ve alkolden uzak durmak gibi. Şu ana kadar bir sıkıntısını hissetmedim. Nadir bir durum galiba. Okulda da araştırdım, benim gibi bir kişi daha çıkmış bu şekilde tek böbreği olan.'



Muhabir: Şaduman Türkay