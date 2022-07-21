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2023 artık görünür hale geldi

Binali Yıldırım: 2023 artık görünür hale geldi

21 Temmuz 2022 Perşembe 17:45
2023 artık görünür hale geldi

MALATYA (DHA)

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 2023'ün artık görünür hale geldiğini belirterek, "Birkaç yıl öne hedeflerimizden bahsediyorduk, artık yapacaklarımızı anlatıyoruz. Önümüzde önemli bir sınav var. İktidarı milli iradeye karşı vesayetle, darbeyle elde edemeyenler yeni bir arayış içerisindeler. İçeriden ve dışarıdan kurdukları ittifakla 2023’te bir değişiklik yapacaklarını düşünüyorlar ve bir de buna inanıyorlar. AK kadrolar buna izin verir mi? Hayır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, bu yıl 25'incisi düzenlenen Malatya Kayısı Festivali'ne katıldı. Programda Malatya Valisi Hulusi Şahin, milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Mehmet Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, daire müdürleri ve dernek başkanları da yer aldı. Turgut Özal Tabiat Parkı'ndaki fuar alanında en güzel kayısı standını gezen Binali Yıldırım, bütün yarışmacılara başarılar diledi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
2023 Artık Görünür Hale Geldi
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