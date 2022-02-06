"ABD Ankara Büyükelçisi'nin İmamoğlu'na gitmesi zarfsız mesajdır"

MHP lideri Bahçeli, partisince Ankara Kızılcahamam'daki otelde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekilleri ortak toplantısının kapanışında açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Başkanlık Divanı üyeleriyle beraber akademisyenlerin de bulunduğu isimlerin iç ve dış gelişmeler hakkında sunumlar yaptığını belirten Bahçeli, "Meclis faaliyetlerimizle ilgili bilgilendirme yapılmış, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ele alınmış, Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu’ndaki değişiklikler aktarılmış, farklı alanlardaki parti çalışmalarımız değerli arkadaşlarımız tarafından anlatılmıştır. Ayrıca dış politikada ufuk açan bir değerlendirmede bulunan, milletvekillerimizin, MYK ve MDK üyelerimizin geniş bir şekilde bilgilenmesini sağlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Yavuz Selim Kıran’a da özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

'CHP'NİN KALELERİNE TEK TEK GİRECEĞİZ'

Bahçeli, 19 Şubat 2022'de, en son seçimlerde CHP'nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesinde, CHP'nin gerçek yüzünü anlatacaklarını belirterek, "Zillete nasıl düştüğünü, bölücülüğe nasıl teşne olduğunu, karanlık yönlerini birer birer anlatacağız, milletimizi aydınlatacağız. Bunun yanında bütün ilçelerimizde çalışmaları yoğunlaştıracağız. Bu defa da temamızı, 'Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları' olarak belirlemiş durumdayız. CHP, tarihine sırt dönmüş, istikametinden şaşmış, Aziz Atatürk'le yollarını ayırmış, Türkiye'nin kuyusunu kazmak için kolları sıvamış siyaset yozlaşması, siyasi yıkım müteahhididir. CHP'nin maskesini düşüreceğiz, ipliğini pazara çıkaracağız, kalelerine teker teker girip bu partiye oy veren kardeşlerimize gerçekleri tüm çarpıcılığıyla anlatacağız, inanıyorum ki hepsini de ikna edeceğiz" dedi.

'KÜSURAT PARTİLERİ CHP İLE AYNI TEMSİL NOKTASINDA OLDUKLARINA İNANDI'

Bahçeli, Millet İttifakı'nın henüz cumhurbaşkanı adayının belli olmadığını kaydederek, "Aday adayları arasında insafsız ve merhametsiz bir rekabet günden güne kamçılanmaktadır. Bunların birbirine hayrı yokken millete hayırları nasıl dokunacaktır? Serok Ahmet, ittifakın yeniden yapılanması, yeni bir perspektifle yeni baştan kurulması düşüncesindedir. İttifak içindeki partilerin eşit olarak temsili görüşünü seslendirdiği anlaşılmaktadır. Yani marjinalleşmiş küsurat partileri CHP ile aynı temsil noktasında olduklarına inanacak kadar gemi azıya almışlar, siyaseten de azıtmışlardır. Kuşkusuz bu şaibeli tablo bizim sorunumuz ve ilgi alanımız dahilinde değildir" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerilim yaşandığını, bunun nedenini de cumhurbaşkanı adaylığı konusunun oluşturduğunu söyleyen Bahçeli, "İkisi de birbirini açığını kollamaktadır. İkisi de dışarıdan medet ummaktadır. İkisi de sivrilmek, birbirini rakip gördüğünden mütevellit tesirsiz hale getirmek için çırpınmaktadır. CHP, kulislerin ve kumpasların partisidir" dedi.

'ERKEN SEÇİM TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE YER ALMAMAKTADIR'

Türkiye'nin parlak geleceğinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde olduğunu kaydeden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Milli yükselişin mimarbaşı Cumhur İttifakı'dır. Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yer almamaktadır. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır. Kılıçdaroğlu ve yandaş korosu bunu aklından çıkarmamalıdır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem gayesi zaman kaybıdır, emek israfıdır, boşuna meşguliyettir. Nitekim aziz Türk milleti kararını vermiş, gelecek ümitlerini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bağlamıştır. Bilinmelidir ki bundan geriye dönüş ne mümkün ne de muhtemeldir. Bizim nezdimizde taviz veya tereddüt hali söz konusu bile olmayacaktır. Milletin sözü üstüne söz söylemek, egemenliğini baltalamaya teşebbüs etmek en hafif tabirle demokrasi inkârcılığı, milli irade dolandırıcılığıdır."

'BEHEY BÜYÜKELÇİ SEN KENDİNİ NE SANIYORSUN?'

Bahçeli, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gerçekleştirdiği ziyareti anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu ziyaret garip bir tasarruf, sorgulamaya açık bir tercihtir. ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin ayağının tozuyla henüz çiçeği burnundayken, koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi, zarfsız bir mesajdır. Güya 'Askıda Fatura Projesi'yle ilgili bilgi almak istiyormuş. Behey büyükelçi sen kendini ne sanıyorsun? Sen kim oluyorsun, kimi kandırıyorsun? Ters diplomasiyle nereye varmayı aklından geçiriyorsun? Bizim de yıllar evvel planlayıp hayata geçirdiğimiz 'Askıda Ekmek Projemiz' var, haberin oldu mu, kulağına geldi mi? ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin, diplomatik nezaket ve teamülleri çiğneyerek soluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alması bir defa kasti ve programlanmış bir tahriktir. Ankara'da ziyaret edilecek makamlar bitti de geriye kala kala bir tek İstanbul Belediyesi mi kaldı? Bu büyükelçi, Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmaya kalkışmıştır. Bu yanlıştır, Türkiye'ye bir nevi müstemleke ülke muamelesidir. Büyükelçi ziyaret edecek başka birisini bulamadı mı? Belediye başkanının genel başkanı olan Kılıçdaroğlu'nu da mı evvelemirde ziyaret etmeyi aklına getiremedi? Bu ne aceledir, telaştır, neyin işaret fişeğidir? Anlaşılan bu büyükelçi Ankara'ya heybesi epey dolu gelmiş, okyanus ötesinde itinayla hazırlanmış uzun bir talimat listesini kademe kademe tatbik etmeye koyulmuştur. Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçmeyecektir, yanılıp yenilip geçirmeye çalışanları da Türk milleti asla affetmeyecek, asla hoş görmeyecektir. Herkes haddini bilsin, hududunu bilsin, yerini yurdunu bilsin. Türkiye Cumhuriyeti güdümlü bir ülke değildir, uzaktan kumanda edilen taşeron devlet değildir, aksine hizmet edenlerle görülecek hesabımız vardır, kuşkusuz muhatapları da buna pişman olacaktır."

'KARAR, EGEMENLİK HAKLARINI İHLAL ETMEKTİR'

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 'Osman Kavala' kararına tepki gösteren Bahçeli, "Bu sözde karar Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal etmektir. Aslen bu sözde karar Türkiye'nin hukuk gücüne ve demokrasi güvenliğine suikasttır. Hukuk demek devlet demektir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bir başka anlatımla hukukumuza ve devlet umurumuza zehir saçmıştır. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hukuk karşısında hiç kimse ayrıcalıklı veya imtiyazlı olamayacaktır. Türk yargısı bağımsızdır, tarafsızdır, kararları objektiftir. Görülen bir davayla ilgili görüş bildirmek, mahkemeleri tesir altına almaya niyetlenmek kabul edemeyeceğimiz bir çirkinliktir, hukuksuzluğun da müdafaasıdır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kendi işine bakmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi önünden yemelidir" dedi.

'MÜPTEZELLERİN BU MİLLETİN GERÇEK EVLADI OLMASI DÜŞÜNÜLEMEZ'

Bahçeli, Samsun'da Onur Anıtı'na yapılan saldırıya da tepki göstererek, "Halat bağlayıp yıkmaya çalışan müptezellerin, bu milletin gerçek bir evladı olması düşünülemeyecektir. Atatürk bir fanidir ama kutlu mücadelesi ve kahramanlıkla perçinli devlet ve siyaset adamlığıyla askeri dehası her zaman milli yüreklerde mahfuz tutulacaktır. O bizim ortak değerimizdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin banisidir" diye konuştu.

'YUNANİSTAN İNSANLIK SUÇU İŞLEMİŞTİR'

MHP lideri Bahçeli ayrıca Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilen 19 mültecinin donarak öldüğünü de konuşmasında hatırlatarak, "Yunanistan insanlık suçu işlemiştir. Bir umutla sınırlara dayanan göçmenler soyulup, eziyet ve işkence görüp ölüme bırakılmıştır. Bu küresel vicdan nerededir? Soruyorum, insan hakları savunucuları nereye saklandınız? Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bu konuda da diyeceği, alacağı bir ihlal kararı olacak mıdır" dedi.