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Abdulhamit Gül: Mevkiler, makamlar değil, ne yaptığınız önemlidir

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Mart 2022 Cuma 13:26
Abdulhamit Gül: Mevkiler, makamlar değil, ne yaptığınız önemlidir

GAZİANTEP - Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2023 seçimleri için ilk günkü gibi çalışacaklarını belirterek, "Mevkiler, makamlar gelir geçer. Ama en güzel makam, bu milletin ferdi olmak ve bu ailenin bir parçası olmaktır. Bu millete bugüne kadar olduğu gibi hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Nasıl bu zamana kadar hizmet ettiysek şimdi de bu şehrin, bu milletin bir evladı olarak gece gündüz gayretimizi artırarak hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Mevkiler, makamlar değil, ne yaptığınız önemlidir" dedi.

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığında partililer ile bir araya geldi. Toplantıya Gül'ün yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

'SORUNLARI HALININ ALTINA SÜPÜRMEYE HAKKIMIZ YOK'

Abdulhamit Gül, AK Parti'nin Türkiye'yi kucaklayan siyaset ve hizmet anlayışını ortaya koyduğunu belirterek, vatandaşı ayrıştıran hiçbir politikayı desteklemediğini söyledi. AK Parti'nin Türkiye'deki tüm sorunların farkında olduğunun altını çizen Gül, sorunların görmezden gelinmediğini vurgulayarak, ''Bütün tercihler bizim için kıymetlidir. Biz gerek belediye gerek genel seçimden çıktıktan sonra bütün Türkiye'yi kucaklayan siyaset ve hizmet anlayışını ortaya koyduk. AK Parti'nin siyaset anlayışı budur. Dini, mezhebi, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun 84 milyon kardeşiz anlayışı ile siyaset yaptık. Vatandaşımızı ayrıştıran bir politikaya hiçbir zaman girmedik.  Elbette ülkemizin, milletimizin sorunlarının farkındayız. Hem hükümetimiz hem Cumhurbaşkanımızın bunun farkında. Milletimizin yaşadığı mevcut sorunları da çözmeye muktedir olacak siyaset anlayışı AK Parti'dedir. Bu sorunları görmezden gelmeye, halının altına süpürmeye hakkımız yok. Bu sorunları bilerek üzerine gideceğiz ve bu sorunları çözeceğiz'' dedi.

'MAKAMLAR GELİR GEÇER'

Abdulhamit Gül, makam ve mevkilerin geçici olduğunu ifade ederek, asıl konunun memleket için neler yapıldığı olduğunu belirterek, "Mevkiler, makamlar gelir geçer. Ama en güzel makam, bu milletin ferdi olmak ve bu ailenin bir parçası olmaktır. Bu millete bugüne kadar olduğu gibi hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Nasıl bu zamana kadar hizmet ettiysek şimdi de bu şehrin, bu milletin bir evladı olarak gece gündüz gayretimizi artırarak hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Mevkiler, makamlar değil, ne yaptığınız önemlidir. Ne olduğunuz değil memleket için ne yaptığınız önemlidir. Bizler nerede olursak olalım memleketimizi daha da geliştirmek için bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

AK Parti'nin milletle birlikte siyaset yürüttüğünü ve 2023 seçimlerinde de milletin takdirini kazanacağını söyleyen Gül, ''AK Parti milletle birlikte siyaset yapan bir harekettir. AK Parti tabelasını milletin astığı bir partidir. O yüzden millete sırtını dönmeden millete yüzünü daha fazla dönerek yoluna devam edecektir. Milleti ötekileştirmeden 84 milyonun oyuna talip olarak yolumuza devam edeceğiz. AK Parti'nin yolu demokrasi, özgürlükler, reformlar yoludur. 2023 seçimleri yaklaşıyor. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne planlarsa planlasın milletin tercihi milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Biz milletimiz için gayretimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Abdulhamit GülMakamMevki
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