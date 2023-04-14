Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir güç aziz milletimizin daha güçlü geleceğe yürümesine mani olamayacaktır

ANKARA AA- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Türkiye, Şanlıurfa ve Türkiye Yüzyılı için "Doğru zaman, doğru adam, Recep Tayyip Erdoğan" dediklerini ifade eden Bozdağ, Şanlıurfa milletvekili adaylarıyla birlikte, beraber koşacaklarını, çalışacaklarını; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücüne güç katmak için gayret sarf edeceklerini vurguladı.

Şanlıurfa'nın tarihin, sanatın, medeniyetin hazinesi olduğunu söyleyen Bozdağ, kente ve Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Bekir Bozdağ, dışlayan, ayrımcılık yapan değil, bütün Şanlıurfa'yı gören bir anlayışla çalışacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Türkiye'nin yüklü gündemini omuzlarına alarak yollarına devam edeceklerini söyleyen Bozdağ, bölge ayrımcılıklarına son verdiklerini, iller arası gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldırmak için tarihi adımlar attıklarını anlattı. Bekir Bozdağ, bölünmüş yolun ve diğer hizmetlerin sadece İstanbul'da, İzmir'de değil, Türkiye'nin dört bir yanında başlatıldığını kaydetti.

Son 21 yılda Şanlıurfa'nın, Güneydoğu Anadolu'nun değiştiğini anlatan Bozdağ, yarın Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin daha güçlü olacağını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden Şanlıurfa'nın da etkilendiğini anımsatan Bozdağ, ana gündemin depreme dayanıklı yeni konutların inşası olduğunu bildirdi. Bekir Bozdağ, yeni dönemde Şanlıurfa'da kentsel dönüşümle konut stokunun da değiştirileceğini belirtti.