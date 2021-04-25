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Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'ndan açıklama

Aile ve Hizmetler Bakanlığı'nca, bakanlık koruması altında olan çocukların tüm çocuklar ile eşit haklara sahip olduğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, diğer akranlarıyla deneyimlemelerinin en doğal hakları olduğu belirtilerek, "Devlet koruması ve bakımı altında olmak, bu çocuklarımız için utanmaları, gizlemeleri ya da kendilerini toplumdan soyutlamaları gereken bir durum değildir" denildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Nisan 2021 Pazar 17:32
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Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, birçok üst düzey yöneticinin yerlerini çocuklara teslim ettiği anımsatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da bakanlık koltuğunu devlet korumasındaki öğrenciye devrettiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Programa devlet korumasında bulunan bir çocuğumuzun davet edilmesi üzerinden haksız ve yersiz tartışmalar devam ettirilmesi nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Bakanlığımız koruması altında olan çocuklarımız, bakımını sağlayacak kimsesi olmadığı için ve güvenlik ihtiyacı nedeniyle (travmatik durumlar yaşayan, can güvenliği tehdidi olan) kurum korumasına alınan çocuklar olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Nitekim Bakanlığımızın programlarında, riskli grupta olmayan çocuklarımızla olan etkinliklerimiz ve görsellerimiz öteden beri paylaşılagelmektedir. Öte yandan güvenlik ihtiyacı nedeniyle Bakanlığımız korumasında olan çocuklarımızın kimliklerinin gizli kalması, mahremiyetlerinin korunması için de azami dikkat ve özen göstermekteyiz. Bu hassasiyetimiz her zaman devam edecektir. Biz Bakanlık olarak, koruma altında olan çocuklarımızın da akranları gibi hayatın her alanında görünür olmasının, herhangi bir dışlanmaya uğramadan bu toplumun saygın birer bireyleri olarak yetişmelerinin önemine inanmaktayız. Bakanlığımız koruması altında olan çocuklar da bu ülkenin tüm çocukları ile eşit haklara sahiptir ve onların da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, diğer akranlarıyla deneyimlemeleri en doğal haklarıdır. Devlet koruması ve bakımı altında olmak, bu çocuklarımız için utanmaları, gizlemeleri ya da kendilerini toplumdan soyutlamaları gereken bir durum değildir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Hizmetler Bakanlığı
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