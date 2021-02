AK Parti Antalya'da kongre coşkusu

ANTALYA - AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın 7'nci olağan kongresi yapıldı. Mevcut İl Başkanı Avukat İbrahim Ethem Taş'ın tek aday olarak girdiği kongrede konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye olarak başkasının kurduğu oyunları takip etmiyoruz. Yeri geliyor oyunu kuruyoruz, yeri geliyor Türkiye aleyhine kurulan oyunları biz bozuyoruz. Her zaman diplomasi önceliğimiz diyoruz ama diplomasiye inanmayanlara sahaya inerek karşılık veriyoruz" dedi.



AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın 7'nci olağan kongresi, Antalya Kapalı Spor Salonu'nda yapılıyor. Mevcut İl Başkanı avukat İbrahim Ethem Taş'ın tek aday olarak girdiği kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferansla bağlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik, Atay Uslu, Tuğba Vural Çolak, 661 il delegesi ve 3 bin 600 davetlinin katılımıyla yapılan kongre alanı, pandemi tedbirlerine uygun olarak hazırlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında salonun girişinde kongreye gelenlerin ateşleri ölçüldü. Salona alınan delege ve davetliler için sandalyelerin üzerine ise maske, kolonya bırakıldı. Salon içerisinde, 'Antalya için inandığı yolda yürü' ve 'Kapı kapı, ev ev, sokak sokak dolaşmaya kadını ile gençliği ile Antalya tüm teşkilatı ile 2023'e hazırız' pankartı asıldı. Salon aynı zamanda AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayraklarıyla donatıldı.



Kongreye tek aday olarak giren İbrahim Ethem Taş, salonun tamamını gezerek partilileri selamladı ve onlarla fotoğraf çektirdi. Taş'ın ardından salona giren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, genel başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki, Erkan Kandemir ve Fatma Betül Sayan Kaya ile Antalya milletvekilleri de salonu dolaşarak kongre katılımcılarını selamladı. Bakan Çavuşoğlu, salon turunun ardından yanındaki kişilere kolonya ikram edip ardından da kendi ellerini dezenfekte etti.



Kongreye mevcut il başkanı İbrahim Ethem Taş, tek aday olarak girdi. Konuşma için kürsüye çıkan Taş, kongreye katılan herkese teşekkür etti. Taş, "Bizim kongrelerimiz hiçbir zaman kavgaların olduğu, liste savaşlarının yaşandığı kongreler olmadı. Bizim kongrelerimiz dava ve samimiyetin olduğu kongreler oldu. AK Parti'nin doğuşu, Türkiye'nin karanlık günlerden kurtuluşudur. Bizim anlayışımızda tehditlere, şantajlara boyun eğmek yok. Bizim anlayışımızda memleketimize hizmet var. Yıllardır hayali kurulan iktidarımız döneminde hayata geçen projelerimizin gururunu yaşıyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm düşmanlarına karşı dik durduğunu söyleyen Taş, "Esas hizmet yolculuğu 2023'ten sonra başlıyor. Dünümüzle övünüyoruz ama düne takılıp kalmayacağız. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu can bu bedende olduğu sürece bu dava için mücadele edeceğime söz veriyorum" diye konuştu.



'DÜNYA LİDERİYLE YOL YÜRÜMEK AYRICALIKTIR'



Kongrede konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Bakan Çavuşoğlu, yeni seçilecek yönetime de başarılar diledi. Bakan Çavuşoğlu, “Sevdamızın şehri Antalya’yı gönülden selamlıyorum. Salgın sebebiyle bir süredir bir araya gelememiştik. Gönüller bir olsa da sizlerle beraber olmanın tadı başka. Tüm hijyen şartlarına uyarak gerçekleştirdiğimiz için hepinize teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideriyle yol yürümek ayrıcalıktır. Ecdadından aldığı mirasla tüm mazlumlara umut olmak ayrıcalıktır. Her bir Antalyalıya nasıl mücadeleler verdiğimizi anlatmak bizim görevimiz" dedi.



'BU SENE DAHA FAZLA TURİST AĞIRLAYACAĞIZ'



Bu sene Antalya’da daha fazla turist ağırlanacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye hem içeride hem dışarıda hem sahada hem masada destan yazmaktadır. Antalya diplomasinin merkezi oluyor. Bugün Antalya’da Bakanlığımızın temsilciliği var. Her gün yeni bir konsolosluk açılmak isteniyor. Bu yıl geçen sene pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz Antalya Diplomasi Forumu’nu gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın davetiyle Güney Doğu Avrupa Liderler Zirvesi’ni gerçekleştireceğiz. Geçen sene Almanya’yla imzaladığımız protokol büyük taktir topladı. İnşallah bu sene Antalya’da daha fazla turist ağırlayacağız" diye konuştu.



DİPLOMASİYE İNANMAYANLARA SAHADA KARŞILIK



Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Türkiye olarak başkasının kurduğu oyunları takip etmiyoruz. Yeri geliyor oyunu kuruyoruz, yeri geliyor Türkiye aleyhine kurulan oyunları biz bozuyoruz. Her zaman diplomasi önceliğimiz diyoruz ama diplomasiye inanmayanlara sahaya inerek karşılık veriyoruz. Suriye’de bir terör devleti kurmak istediler, ama oyunlarını bozuyoruz. Libya’da barış dedik, siyasi çözüm dedik inanmadılar, sahaya indik, herkesi masaya getirdik. Doğu Akdeniz’de yıllarca hakça paylaşım dedik. Türkiye’yi ve KKTC’yi dışlamayın dedik ama ne yaptılar; Yunanistan ve Rum Kesimi’nin yanında yer aldılar. Sahaya indik ve bayrağımızı dalgalandırdık şimdi ise diplomasi masası açık diyoruz. Diplomaside görüşmek yanlış değildir, haklıysan masaya oturup hakkını diplomasi yoluyla alırsın."



'DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ'



Avrupa Birliği ile olan ilişkilere değinen Bakan Çavuşoğlu, “Karabağ’da diplomasi dedik, çözüm dedik kimse yanaşmadı. Azerbaycan sahaya indi ve hakkını geri aldı. Şimdi ise diplomasi diyorlar, ona da varız. Ermenistan hatalarından ders alacaksa, en kazançlı çıkacak Ermenistan olacaktır. Avrupa Birliği’yle her zaman iyi ilişkiler kurmaya çalıştık. Ama onlar tehdit dilini tercih ettiler. Ama onlarda Doğu Akdeniz’de attığımız adımlardan sonra durumu anladılar. Aralık ayında olumlu mesajlar yayınladılar. Türkiye ile çalışma yönteminin tehdit değil, diplomasi olduğunu anlasınlar" diye konuştu.



Antalya’da yapılan yatırımların devam edeceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Dünyanın her yerindeyiz. Salgın döneminde de dünyanın birçok yerine yardım elimizi uzattık. Herkesle kavgalısınız diyorlar. Türkiye herkesle kavga ediyorsa, nasıl dünya ülkeleri arasında arabuluculuk yapıyor. Bugün dünyada en çok bayrak dalgalandıran 5 ülkeden birisiyiz. Dışişleri Bakanlığı olarak karar aldık, artık hangi ülkede İslam düşmanlığı görürsek rapor edeceğiz" dedi.



İL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ



İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın Yönetim Kurulu listesi şu isimlerden oluştu:



"Abdullah Acar, Ahmet Onaran, Ahmet Söker, Ahmet Yıldız, Ali Bulut, Ali Uzun, Alparslan Belin, Atila Demirez, Bekir Servet Ünal, Berkant Yavuz, Betül Demirok, Cafer Doğrukan, Cahit Urfan, Doğan Balakan, Evin Bayraktar Ağaoğlu, Fatih Kabadayı, Fatma Ocak, Ferah Nur Ünal, Fetullah Akçekoca, Filiz Kutlualp Özkul, Hacer Okudan, Hasan Turul Gençer, Haydar Pala, Hıfzullah Şahbaz, Hüseyin Yavuzer, İzzettin Sultanyar, Kasım Birol Yılgın, Mahmut Boztepe, Mehmet Çetinkaya, Mehmet Kara, Melikşah Tuğ, Meral Savaş, Metehan Coşkunsu, Muammer Ak, Mukadder Yılmaz, Nihal Üstünkaya, Orhan Talip Sütçü, Osman Ali Eciş, Ozan Öz, Ömer Akbaş, Sabriye Şule Kaya, Sadık Polat, Sertaç Lütfi Kelleci, Sevil Öztürk, Şeyma Hayyar Türker, Talet Doğan, Yusuf Artan, Yusuf Halimoğlu, Zekeriya Tonoğlu."