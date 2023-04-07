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AK Parti'den DSP'ye "seçim işbirliği" daveti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı seçimde iş birliğine davet etti.

07 Nisan 2023 Cuma 18:08
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AK Parti'den DSP'ye "seçim işbirliği" daveti
Ankara

Yıldırım ve Çelik, Aksakal'ı DSP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin bölgesinde hükümranlığı ve güçlü yapısının devamıyla emperyal hedeflerin bir çekişmesi niteliğinde olacağını söyledi.

Sıcak ev sahipliğinden dolayı Aksakal'a teşekkür eden Yıldırım, "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi Demokratik Sol Parti'ye, Sayın Genel Başkana illettik. Kendileri değerlendirecek ona göre hareket edeceğiz. Özetle ziyaretimizin amacı budur." dedi.

Aksakal ise Yıldırım ve Çelik'in 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

14 Mayıs'ın Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi için vesile olacağını ifade eden Aksakal, "Sayın Yıldırım ve Çelik, DSP'nin 38 yıllık siyasi geçmişi ve üç defa devlet yönetimindeki birikiminin yeni dönemde TBMM'ye taşınması yönündeki görüşlerini bizlerle paylaştılar." diye konuştu.

DSP'nin Türk devletleri ve Türk milletine destek vermeye devam edeceğini dile getiren Aksakal, "Demokratik Sol Parti, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanması, devlet düzeninde istikrarın bozulmaması, dış mihrakların tertipleriyle Türkiye'de siyasi bir maceraya meydan verilmemesi için elinden geleni yapacaktır. Bu değerli öneriye biz de TBMM'de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Bugün saat 14.00'de başkanlık kurulunu toplantıya çağırdıklarını söyleyen Aksakal, "Hem dünkü misafirimizin ziyareti hem de bugünkü ziyaretimizin kapsamını başkanlık kurulunda tartışıp sonrasında bizi misafir olarak kabul ederlerse bir ziyaret yapmayı planlıyoruz." bilgisini verdi.

Aksakal, bugün AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkpartiDSPSeçim
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