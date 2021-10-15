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AK Parti'den ihracatçılara sermaye katkısı için yeni teklif

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ekim 2021 Cuma 15:02
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AK Parti'den ihracatçılara sermaye katkısı için yeni teklif

ANKARA - AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, 'Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı. Turan, teklif ile İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne ihracatçı birliklerince sermaye katkısı sağlanması için düzenleme yapılacağını belirtti.

Grup Başkan Vekili Bülent Turan, yazılı açıklamada, AK Parti'nin hazırladığı 19 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını belirtti. Turan, teklifin yasalaşması sürecindeki takvime ilişkin, "Meclis takvimi el verdiği takdirde haftaya Sanayi ve Ticaret Komisyonu’nda, komisyonun kabulü halinde ise sonraki hafta Genel Kurul’da görüşmeyi planlıyoruz" dedi.

'İHRACATÇILARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇMAYA GAYRET EDİYORUZ'

AK Parti'li Turan, milletin refahı için ihracatı çok önemsediklerini vurgulayarak, "Biliyoruz ki ihracata dayalı yüksek katma değerli üretim, daha güçlü bir ekonomi demek. O yüzden ihracatçılarımızın önünü açmaya, sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. İhracatçılarımızın en önemli meselelerinden birinin finansman erişiminde teminat sorunu olduğunu biliyoruz. Bu yüzden İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu. Kurulan şirketle birlikte; ihracatçılarımızın en büyük sorunu olan kredide kefalet sorununun ortadan kalkması, ihracatçılarımızın krediye erişim maliyetinin düşürülmesi, ihracatımızın tabana yayılması ve ihracatın büyümeye katkısının sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor" dedi. 

SERMAYE KATKISI

Bülent Turan, 19 maddelik teklif ile ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerle iştigal eden firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılayan ihtisaslaşmış kefalet kurumu olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'ne, ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için önemli adımlar attıklarını kaydetti. Turan, "İhracatçılarımıza yük olmadan bu adımları atıyoruz. Yine ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesi için önemli işlevi olan Serbest Bölgelerin kurulmasını teşvik ediyoruz" dedi. 

MESLEK ODALARINA EŞİT ŞARTLAR

AK Parti'li Turan, meslek odalarının seçimlerine yönelik de düzenlemenin teklifte yer alacağını vurgulayarak, "Teklifte esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının seçim dönemlerinde adayların eşit şartlara sahip olmasını sağlamak gibi farklı düzenlemeler de mevcut. Milletvekillerimizin, Bakanlığımızın büyük emekleri oldu. Yasalaşma sürecinde tüm partilerimizin katkılarını bekliyoruz. Şimdiden ihracatçılarımıza, üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiIhracatçılarSermaye Katkısı
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