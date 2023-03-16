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AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

16 Mart 2023 Perşembe 17:42
AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan

TBMM

Basına kapalı toplanan AK Parti TBMM Grubu'nda, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve grup başkanvekillerinin imzasıyla AK Parti Grubu Genel Kurul Divan Başkanlığına sunulan, "Anayasa'nın 101'inci, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 8'inci maddeleri gereğince 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğanaday gösteriyoruz." yazılı başvuru ele alındı.

Toplantıya katılan milletvekilleri, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin pusulayı imzaladı.

Toplantının ardından AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verildiğini hatırlatan Yılmaz, bu kararın aynı gün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandığını söyledi.

Yüksek Seçimi Kurulu toplantısında cumhurbaşkanı seçimi ile 28. Dönem milletvekili seçiminin 14 Mayıs Pazar günü, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs Pazar günü yapılmasına karar verildiğini anlatan Yılmaz, "Anayasa'nın 101'inci maddesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 7'inci ve 8'inci maddeleri, Siyasi Partiler Kanunu'nun 27'nci maddesi ve AK Parti Grup İç Yönetmeliğine göre, Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün AK Parti Grubu tarafından cumhurbaşkanı adayımız olarak bildirilmesine Grup Toplantısına katılan milletvekillerimizin oy birliğiyle karar verildi. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah milletimizin de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da yolunu bahtını açık eylesin. Daha güzel günler inşallah Türkiye için olacak." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiRecep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanıAday
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