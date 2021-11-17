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AK Parti Grup Başkanlığı'na İsmet Yılmaz seçildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Kasım 2021 Çarşamba 15:11
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AK Parti Grup Başkanlığı'na İsmet Yılmaz seçildi

ANKARA - AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanlığı'na, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı'nın Grup Başkanlığı'ndan ayrılmasının ardından parti grubu seçim için AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, seçime tek aday olarak giren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, 241 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Grup Başkanlığı'na seçildi. İsmet Yılmaz'dan boşalan Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı için de seçim yapıldı. Seçimde Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın Milli Savunma Komisyonu başkanı oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanlığıİsmet Yılmaz
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