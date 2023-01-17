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AK Parti'li Akbaşoğlu: EYT teklifimizi muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "En geç muhtemelen önümüzdeki hafta EYT yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunacağız." dedi.

17 Ocak 2023 Salı 15:08
AK Parti'li Akbaşoğlu: EYT teklifimizi muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız

TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

EYT ile ilgili teknik çalışmaların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bittiğini belirten Akbaşoğlu, AK Parti Meclis Grubu olarak bu teknik çalışmayı yasa teklifine dönüştürme aşamasında olduklarını bildirdi.

Akbaşoğlu, "En geç muhtemelen önümüzdeki hafta EYT yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunacağız. Teklif şubatta yasallaşmış olur. EYT'li vatandaşlarımız martta da maaşlarını alacaklar." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK Partili AkbaşoğluEYT Teklifi
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