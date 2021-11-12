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AK Parti'li Akbaşoğlu: İP yönetimi siyasi ahlak dersinden sınıfta kalmıştır

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Kasım 2021 Cuma 15:24
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AK Parti'li Akbaşoğlu: İP yönetimi siyasi ahlak dersinden sınıfta kalmıştır

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili "Ne disiplin kuruluna sevk edildi, ne de istifası istendi. Gereken yapılmamıştır. Siyasi ahlak dersinden İP yönetimi sınıfta kalmıştır" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şehit ağabeyine küfür etmesiyle başlayan kamuoyu tepkisini hatırlattı. İYİ Parti tarafından, Lütfü Türkkan'ın partiden ihraç edilmesi gerektiğini savunan Akbaşoğlu, "Topluma, 'ben sizin bacınızım' diyen bir partinin genel başkanının, kendi vekili tarafından, bir şehidin bacısına küfredilmesiyle ilgili toplumu sukutuhayale uğrattığı ve yol yürümeye devam kararı aldığı görülmekte. Ne disiplin kuruluna sevk edildi, ne de istifası istendi. Gereken yapılmamıştır. Siyasi ahlak dersinden İP yönetimi sınıfta kalmıştır. Bu, toplumun önünde cereyan etmiştir. Gerçekten CHP ve HDP’nin bu konudaki tutum ve davranışı da kendi aralarındaki, İYİ Parti ile yamalı bohça ittifakının devamı yönünde, hakaret ve küfür üzerine ittifaklarını devam ettirdikleri görülmüştür" dedi.

'CHP, 6 OKUNA BİR OK DAHA EKLEDİ'

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’de bulunan büyükelçilere, 'kanal İstanbul' ile ilgili gönderdiği mektuba ilişkin, "Türkiye’nin en büyük, en stratejik  projesiyle ilgili yabancı devletlerden yardım dilenerek, 'Türkiye’yi durdurun, bu yatırımı yaptırmayın' çağrısında bulunduğu apaçık bir şekilde ortaya çıktı. Bu utanç mektubunu yazarak, CHP’nin 6 okuna bir ok daha eklemiş oldu. O ok, 'manda ve himaye kabul edilebilir' okudur. Terörle mücadele tezkeresine 'hayır' diyen CHP’nin, bu konuda terör örgütünün övgüsüne mazhar olması yeter. Nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu milletimizin takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI TARAFINDAN ÇALIŞILMAKTADIR'

Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda Eemeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yaptığı konuşmanın muhalefet tarafından çarpıtıldığını savunarak, "Bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. Sayın cumhurbaşkanımız; toplumumuzu ilgilendiren her konuya dair, bu konuların mutlaka çalışılmasını, değerlendirilmesini ve çözümüne dair de yaklaşımlar sergilenmesi hususunda her daim bakanlarımıza, parti yetkili kurullarımıza çalışılmasını havale etmektedir" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin öncelikli gündemleri olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, "Sıralama olarak asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar yoğun şekilde yapılmakta. Yılbaşından sonra bu konular nihayetlendiğinde TBMM'nin gündemine getirilmesi suretiyle Cumhur İttifakı tarafından çalışılmaktadır. Çalışma bittikten sonra kamuoyuna açıklanacaktır. Emeklilik durumu ve diğer konular bir sıralamayla çalışılıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Partili AkbaşoğluİP YönetemiSiyasi Ahlak
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