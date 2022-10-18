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AK Parti'li bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye meclis grup baÅŸkanvekilleri, Adanaâ€™da buluÅŸtu

AK Parti'li 11 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye meclis grup baÅŸkanvekili, Adanaâ€™da toplantÄ± dÃ¼zenledi. ToplantÄ±da konuÅŸan Esenler Belediye BaÅŸkanÄ± ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi Grup BaÅŸkanvekili Tevfik GÃ¶ksu, "4'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ± geride bÄ±rakacak bir seÃ§im dÃ¶nemine raÄŸmen; 11 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanÄ± hala kendi ÅŸehirleriyle ilgili hiÃ§bir projeden bahsedemedikleri iÃ§in sadece acziyet deklarasyonlarÄ± yayÄ±nlÄ±yorlar.Â Kendi beceriksizliklerini Ã¶rtmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bu haykÄ±rÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, gittiÄŸimiz her kentte en doÄŸru ÅŸekilde gerÃ§ekleri ifade edeceÄŸiz" dedi.

18 Ekim 2022 SalÄ± 16:17
AK Parti'li bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye meclis grup baÅŸkanvekilleri, Adanaâ€™da buluÅŸtu

AK Parti Adana Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n organizasyonunda dÃ¼zenlenen toplantÄ±ya grup baÅŸkanvekilleri Mehmet Tevfik GÃ¶ksu, Ozan GÃ¼laÃ§tÄ±, Ali Ã‡etin, Murat KÃ¶se, MuratÂ Ã–zcan, Bekir Altan, Ã–zgÃ¼r HÄ±zal, Ä°smail Yerlikaya, HÃ¼rol Ã–nder, Mustafa ArÄ± ve CÃ¼neyt YÃ¼ksel katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Esenler Belediye BaÅŸkanÄ± veÂ Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi Grup BaÅŸkanvekili Tevfik GÃ¶ksu, "AK Parti olarak, bugÃ¼ne kadar yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarda milletin ve ÅŸehrimizin geleceÄŸine iliÅŸkin her ÅŸeyi doÄŸru adÄ±mlarla ve doÄŸru ÅŸekilde karar vererek yolumuza devam ediyoruz. 4'Ã¼ncÃ¼Â yÄ±lÄ±nÄ± geride bÄ±rakacak bir seÃ§im dÃ¶nemi olmasÄ±na raÄŸmen, hala 11 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanÄ±, kendi ÅŸehirleriyle ilgili hiÃ§bir projeden bahsedemedikleri iÃ§in sadece acziyet deklarasyonlarÄ± yayÄ±nlÄ±yorlar. Bunu yaparken de her cÃ¼mlenin sonuna; â€˜engelleniyoruzâ€™ yalanÄ±nÄ± ekliyorlar.Â Kendi beceriksizliklerini Ã¶rtmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bu haykÄ±rÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, gittiÄŸimiz her kentte en doÄŸru ÅŸekilde gerÃ§ekleri ifade edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi Grup BaÅŸkanvekili Ozan GÃ¼laÃ§tÄ± iseÂ TÃ¼rkiyeâ€™de â€˜CHP zihniyetiâ€™ diye bir kavram olduÄŸunu dile getirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu kavram, CHP dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir parti iÃ§in kullanÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. FarklÄ± zamanlarda, farklÄ± mekanlarda, farklÄ± isimlerde karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±karlar ama sÃ¶ylem ve davranÄ±ÅŸlarÄ±yla CHP zihniyetinde olduklarÄ±nÄ± asla saklayamazlar. StatÃ¼ko, baskÄ±, darbeseverlik, takiye, partizanlÄ±k, milli deÄŸerlere dÃ¼ÅŸmanlÄ±k, yokluk, yoksulluk, yolsuzluk, beceriksiz denildiÄŸinde hep bu zihniyet akla gelir. SeÃ§imde milleti aldatmak iÃ§in sÃ¶yledikleri yalan vaatlerle iÅŸ baÅŸÄ±na gelen CHPâ€™li 11 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanÄ±, aradan 3 yÄ±l 6 ay 17 gÃ¼n geÃ§mesine raÄŸmen, hala â€˜engelleniyoruzâ€™ bahanesinin ardÄ±ndan Ã§Ä±kma cesaretini gÃ¶sterememiÅŸler ve acziyet deklarasyonlarÄ± yayÄ±nlamaya devam etmektedirler. SÃ¶yledikleri yalanlarÄ±n milletimiz nezdinde itibar gÃ¶rmediÄŸini fark eden CHPâ€™li 11 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanÄ±, son yayÄ±nladÄ±klarÄ± bildirilerde hem yalanlarÄ±nÄ±n dozunu artÄ±rmÄ±ÅŸ hem de hadlerini aÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r. Yerel seÃ§imlere 1,5 yÄ±ldan az bir zaman kala tarlada izi olmayan CHPâ€™li baÅŸkanlarÄ±n, harmanda yÃ¼zlerinin olmayacaÄŸÄ± yani milletimizin yÃ¼zÃ¼ne bakamayacaklarÄ± Ã§ok aÃ§Ä±ktÄ±r. Bundan dolayÄ±dÄ±r ki, milletimize verecekleri hesap gÃ¼nÃ¼ yaklaÅŸtÄ±kÃ§a; korkularÄ±yla beraber yalanlarÄ± da artmaktadÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yalan sÃ¶ylemenin en bÃ¼yÃ¼k sebebi korkudur. CHP tarafÄ±ndan yÃ¶netilen, her bÃ¼yÃ¼kÅŸehirde olduÄŸu gibi Adanaâ€™da durum farklÄ± deÄŸil."Â 

Heyet, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Adana Valisi SÃ¼leyman Elban ile AK Parti'li ilÃ§e belediyelerini ziyaret edip, 'GeÃ§miÅŸten GÃ¼nÃ¼mÃ¼ze Belediye BaÅŸkanÄ± ve Meclis Ãœyeleri Ä°stiÅŸare ve DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiBelediyeMeclisBÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi
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