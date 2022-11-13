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AK Parti'li Çelik: AB'nin, KKTC ile ilgili açıklamaları yok hükmündedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasına ilişkin yaptığı açılamanın haksız ve ikiyüzlü olduğunu belirterek, "AB, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY'nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar, yok hükmündedir" dedi.

13 Kasım 2022 Pazar 12:43
AK Parti'li Çelik: AB'nin, KKTC ile ilgili açıklamaları yok hükmündedir

ANKARA, (DHA)-

AK Parti'li Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano'nun KKTC ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "AB tarafından KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama, haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır. AB, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY'nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar, yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türklerinin, uluslararası toplumun saygın bir üyesi olduğunu belirten Çelik, "KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur. AB'nin KKTC'yi yok saymaya çalışan tutumu, tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanımızın son olarak Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında vurguladığı gibi KKTC'nin hak ve menfaatlerini her zeminde savunmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
AK PartiÖmer ÇelikKKTC
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