Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1374.48
ALTIN
498.75
DOLAR
8.5278
STERLİN
11.9138
EURO
10.1322
TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen istihdam edecek
TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen...
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Satılık İplik Fabrikası 
Satılık İplik Fabrikası 
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel istihdam edecek
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel...

AK Parti'li Çelik: Görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uyulmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Tüm hemşehrilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Temmuz 2021 Perşembe 10:33
0 Okunma
AK Parti'li Çelik: Görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uyulmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bölgemizde hepimizi üzen yangınlar çıkıyor. Antalya ve Osmaniye'de çıkan yangınlar ve Adana'da çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. Adana Kozan'da çıkan yangına karşı tedbir gereği bazı yerler boşaltılıyor" ifadelerini kullandı.

'TÜM HEMŞEHRİLERİMİZ GÖREVLİLERİN YÖNLENDİRMELERİNE TAM UYMALI'

Sözcü Çelik, çıkan yangınlara müdahalelerin devam ettiğini hatırlatarak "Manavgat'taki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Adana ve Osmaniye'de maalesef 23 ayrı noktada orman yangını çıktı. İlgili tüm kurumlarımız görev başında ve teyakkuz halindeler. 19 noktadaki yangın kontrol altına alındı. Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kozan'daki yangın bölgesinde hemşehrilerimiz görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar" dedi.

Çelik, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

"Kozan'daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Tüm hemşehrilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız. Kozan'da boşaltılan köylere kimsenin yaklaşmaması çok önemli. Yangın bir anda beklenmedik bir yeri sarıyor. Lütfen tüm hemşehrilerimiz görevli ekiplerimizin yönlendirmelerine tam uysun. Allah tüm canlarımızı korusun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiÖmer ÇelikOrmanYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pakdemirli: Yeşil Vatan için sahadayız
Bakan Pakdemirli: Yeşil Vatan için sahadayız
Bakan Pakdemirli: Yeşil Vatan için sahadayız
Bakan Pakdemirli: Yeşil Vatan için sahadayız
Bakan Yanık: 2018'den bugüne doğal afetten etkilenenlere 130.4 milyon TL kaynak aktardık
Bakan Yanık: 2018'den bugüne doğal afetten etkilenenlere 130.4 milyon TL kaynak aktardık
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans