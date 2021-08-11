AK Parti'li Dağ: 20’nci yıl kuruluş yıl dönümünde sade bir program icra edeceğiz

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partinin 20'nci kuruluş yıl dönümünü 14 Ağustos'ta sade bir şekilde kutlayacaklarını söyledi. Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan 81 ile canlı bağlantı gerçekleştireceğini belirtti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde AK Parti’nin 20’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri hakkında basın toplantısı düzenledi. Dağ, 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti’nin 'bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözüyle kurulduğunu ve cumartesi günü de 20'nci yılını kutlayacağını anımsattı. Dağ, "20 yılı değerlendireceğiz. '20 yılda millete hizmet yolunda; daima yeni, daima genç' sloganı ile 20'nci yıl etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Bu 20 yılın 19 yılını iktidar olarak geçirmiş bir siyasi hareketiz. Dünya siyasi tarihinde böyle bir siyasi hareket söz konusu olmadı. Bundan sonra da herhalde çok kolay başarılabilecek bir netice değildir. 19 yıl bu millete, yollardan, hastanelere, ekonomiden, savunma sanayine, yeşil alanlardan, ormanlardan millet bahçelerine kadar birçok hizmeti gerçekleştirdik. Bu millete hizmet yolunda daha ilk günkü aşkla yolumuza devam ediyoruz. Onun için daima yeni, onun için daima genç diyoruz" ifadelerini kullandı.



'CUMHURBAŞKANIMIZ 81 İLE CANLI BAĞLANACAK'



Devam eden orman yangınları ve sel felaketleri nedeniyle 14 Ağustos’u sade bir şekilde yapma kararı aldıklarını söyleyen Dağ, "81 ilimizde il danışma toplantıları gerçekleştireceğiz. 81 ilimizde il başkanlıklarımız bundan önce yaptığımız il danışmalardaki katılımlara göre katılımcıları davet edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'daki il danışma toplantısına katılım sağlayacaklar ve İstanbul'dan 81 ilimize hitaplarını gerçekleştirecekler. İllerde, il başkanı, en genç gençlik kolları mahalle başkanı, en uzun dönem kadın kolları ilçe başkanı, ilk kurucuları temsilen kuruculardan en büyüğü birer konuşma yapacak. En son saat 18.00'de Sayın Cumhurbaşkanımız online bağlantı ile tüm illere canlı bağlantı gerçekleştirecek. Bu şekilde 20’nci yıl kuruluş programımızı icra etmiş olacağız. Tamamen sade bir program icra etme düşüncemiz söz konusu" dedi.



İstanbul'daki programa, partiye üyeliği devam eden kurucuların, eski bakanların, eski MYK üyelerinin davet edildiğini vurgulayan Dağ, partinin yetkili organlarının da çeşitli illerde görevlendirildiğini belirtti.