​​​​​​​AK Parti'li Güldal Akşit, hayatını kaybetti

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit, bir süre önce Ankara'da İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi altına alındı. AK Parti'nin kurucu üyelerinden olan Akşit, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın hakkın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah" dedi.

Soylu, televizyonda katıldığı programda ise Akşit'in bir süredir koronovirüs tedavisi gördüğünü söyleyerek, "Bir dönemdir koronavirüs tedavisi görüyordu ve entübeydi. Bu sabah aldığımız haber hepimizi, camiamızı derinden üzdü. Birlikte mesai arkadaşlığı yaptık, birlikte önemli çalışmaların altına imza attık" ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin de, Akşit ile daha önce çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Turizm ve Devlet eski bakanlarımızdan Güldal Akşit Hanımefendi tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinde az önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

1960’ta Malatya’da doğan Güldal Akşit, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışma hayatına başlayan Akşit, 14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin kurucu üyesi oldu. 22 ve 23'üncü dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit, 58'inci hükümette Turizm Bakanı, 59'uncu hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan Akşit, 9 Nisan 2009'da TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi. AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürüten Akşit, 8 Temmuz 2011-14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevini yaptı. Akşit son olarak, AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak siyasi çalışmalarına devam ediyordu.